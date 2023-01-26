Следующая встреча формата "Рамштайн" состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО

Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

"14 февраля в штаб-квартире НАТО состоится отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины, которое принимают США", - говорится на сайте Альянса.

20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн" , состоялась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира".

22 января глава государственной думы РФ Вячеслав Володин напугал страны НАТО "глобальной катастрофой" из-за поставок Украине наступательного вооружения.

Ранее заместитель руководителя ОП Андрей Себига сообщил , что следующее заседание в формате "Рамштайн", запланированное на середину февраля, будет авиационным.

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