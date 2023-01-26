Следующая встреча формата "Рамштайн" состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО
Новая встреча партнеров Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" запланирована на 14 февраля в штаб-квартире НАТО
Об этом сообщила пресс-служба НАТО.
"14 февраля в штаб-квартире НАТО состоится отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины, которое принимают США", - говорится на сайте Альянса.
- 20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн" , состоялась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира".
- 22 января глава государственной думы РФ Вячеслав Володин напугал страны НАТО "глобальной катастрофой" из-за поставок Украине наступательного вооружения.
- Ранее заместитель руководителя ОП Андрей Себига сообщил , что следующее заседание в формате "Рамштайн", запланированное на середину февраля, будет авиационным.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.59Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное