Следующая неделя будет особенно весомой для нашего движения к победе, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя будет весомой для Украины на пути к победе
Об этом он заявил в вечернем обращении.
"Следующая неделя будет особенно весомой для нашей защиты, для нашего движения к победе. Уже готовимся к запланированным событиям и решениям", - сказал Зеленский и добавил, что сейчас главное - сохранить единство украинцев, а также заботиться об украинских защитниках и защитницах и помогать друг другу .
Также президент напомнил, что 2 апреля Украина отмечает годовщину освобождения Киевской области от российской армии. Он отметил, что Украина в конце концов вернет все свое.
"Будет такой день, когда мы скажем: последний оккупант сбежал или убит на Донетчине, Луганщине, Херсонщине и на всем нашем юге. Свободным и снова безопасным будет и Крым. Украина вернет все свое", - подчеркнул президент.
Зеленский упомянул и все вражеские обстрелы, которые произошли сегодня, 2 апреля. Он выразил соболезнования родным всех раненых и погибших за сегодняшний день и добавил, что единственный путь к прекращению российского террора – это возвращение безопасности всем украинским городам и гражданам. Это, по его словам, можно сделать военной победой Украины.
"Государство-зло должно быть разбито. Во всех смыслах этого слова. Рашизм должен пройти через полное поражение: военное, экономическое, политическое, юридическое. Первый пункт - военное. И пройдет", - подчеркнул Зеленский.
Президент также поблагодарил всех, кто сегодня защищает Украину и приближает час победы. Отдельно он отметил и тех, кто тренирует украинских военных.
- В воскресенье, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал поздравление в честь годовщины освобождения Киевщины.
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