Следующая COVID-волна в Украине может начаться уже в январе 2022 года, - Киевская школа экономики

Об этом на брифингезаявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.



"Мы ожидаем начала роста заболеваемости COVID-19 в следующую волну уже с начала 2022 года", - сказал Ганиченко.



По его словам, рост заболеваемости с января следующего года ожидается, если не будет введен локдаун, который в этом году помог отсрочить волну коронавируса до середины февраля.



"Но здесь будет накладываться фактор роста заболеваемости в Европе и насколько у нас будут изменены карантинные ограничения именно в период новогодних праздников и в период января", - отметил Ганиченко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 22 ноября, зафиксировали более 12 тыс. случаев COVID-19, умерло – 720 человек.