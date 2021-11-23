Следующая COVID-волна в Украине может начаться уже в январе 2022 года, - Киевская школа экономики
В 2022 году ситуация с коронавирусом в Украине будет зависеть от вспышки COVID-19 в Европе и карантинных ограничений, действующих в стране
Об этом на брифингезаявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
"Мы ожидаем начала роста заболеваемости COVID-19 в следующую волну уже с начала 2022 года", - сказал Ганиченко.
По его словам, рост заболеваемости с января следующего года ожидается, если не будет введен локдаун, который в этом году помог отсрочить волну коронавируса до середины февраля.
"Но здесь будет накладываться фактор роста заболеваемости в Европе и насколько у нас будут изменены карантинные ограничения именно в период новогодних праздников и в период января", - отметил Ганиченко.
- Напомним, в Украине за минувшие сутки, 22 ноября, зафиксировали более 12 тыс. случаев COVID-19, умерло – 720 человек.
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