Американский президент Франклин Рузвельт в 1942 году, в разгар войны, сказал следующее: "Все боевые части... должны состоять из молодых, сильных мужчин, получивших основательную подготовку. Военное подразделение, в котором средний возраст бойцов равен, скажем, двадцати трем годам, является более боеспособной единицей, чем такое же по численности подразделение со средним возрастом тридцать три года. Чем больше таких войск мы будем посылать на поля сражений, тем быстрее мы победим в этой войне, тем меньших потерь нам будет стоить победа.

Я считаю, что нам нужно снизить минимальный призывной возраст с двадцати лет до восемнадцати. Мы убедились, что такая мера неизбежна и очень важна для приближения победы. Я очень хорошо понимаю чувства родителей, чьи сыновья вступили на военную службу. Мы с моей женой чувствуем то же самое".

Сын президента был дважды ранен в Первой мировой войне и несколько раз – во Второй мировой. Теодор Рузвельт-младший был единственным генералом, который среди первых военных высадился в Нормандии.

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Средний возраст бойцов нашей украинской армии — далеко за 40. У таких "штурмовиков" больше шансов умереть от инфаркта, чем от пули. Плохое физическое состояние, малая скорость реакции на поле боя, неспособность выдерживать большие нагрузки — все это приводит к неоправданно большим потерям.

Понятно стремление наших политиков и войну выиграть и быть хорошими для электората, не быть "убийцами детей". Но войны так не выигрываются. У нашего противника гораздо больше солдат, и еще больше они могут мобилизовать. А у нас — если неминуемо дело дойдет до молодых — может быть уже поздно.

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Мобилизационный возраст следует снижать. И срочную службу нужно возвращать. Срочная служба — это базовая военная обучение, ресурс для замены бойцов, охраняющих тылы, важные объекты, государственную границу, охотятся на дроны и т.д.

Только в относительно безопасном тылу – а в воюющей стране нет безопасных мест – у нас находятся десятки, если не сотни тысяч бойцов, которых могут заменить срочники.

Война – дело молодых.

Пора принимать непопулярные решения.

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Об авторе. Юрий Касьянов, волонтер, воин ВСУ, активист инициативы Армия SOS, руководитель инициативы "A.Drones".

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