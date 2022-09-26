б этом в эфире Еспрессо заявил полковник СБУ и нардеп Роман Костенко.

"Нельзя недооценивать противника. Мы должны понимать, что Россия до сих пор остается достаточно ресурсной страной и может производить некоторые виды вооружения, которое может приезжать и воевать здесь. Что такое увеличение численности? Это больше экипажей танков. расчетов пушек. Это ресурс, который будет действительно наносить ущерб. Плюс больше людей, которые топчут нашу землю и нависают над нашим гражданским населением, которое находится в оккупации", - отметил он.

Костенко считает это проблемой, на которую следует реагировать.

"Где-то я думаю, вспомогательной или дополнительной мобилизацией, а где-то вооружением уже мобилизованных военнослужащих, которые находятся в частях и проходят подготовку. Я думаю, что сейчас 700 тыс. мобилизованных в ВСУ, но нам не хватает техники. Можно ею обеспечить до 200 тыс. людей. Все остальные - это пехота, которую нужно обеспечить тяжелой техникой, чтобы сформировать подразделения. На поле битвы большую роль играет не солдат, а артиллерия, авиация и тяжелая техника", - подытожил полковник.