Следует понимать, что контрнаступление не закончит войну, - главред "Главкома" Шлинчак
Руководитель правления Института мировой политики, главный редактор "Главкома" Виктор Шлинчак заявил, что не надо считать, что контрнаступление закончит войну России против Украины
Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо".
"Не надо думать, что контрнаступление закончит войну. Не надо понимать, что контрнаступление - это стопроцентное событие, которое будет без жертв и что будут воевать какие-то ноунейм-киборги, и мы не будем иметь абсолютно никаких потерь", - сказал Шлинчак.
Он отметил, что все прекрасно понимают, что во время наступательных операций всегда теряется достаточно много человеческих жизней. Поэтому, по его словам, не нужно пренебрегать этим фактором.
"Я, конечно, не призываю здесь, чтобы мы не надеялись на Вооруженные Силы Украины, но надо понимать цену, которая будет также оплачена за каждый метр украинской земли", - подчеркнул Шлинчак.
- 11 мая CNN со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США и высокопоставленного чиновника Запада отметило: украинские Силы обороны начали формировать операции накануне ожидаемого контрнаступления против российской армии.
- Впоследствии в Defense Express предположили , что Украина планирует и готовится к нескольким контрнаступлениям, чтобы освободить все оккупированные территории.
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