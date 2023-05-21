Следует понимать, что контрнаступление не закончит войну, - главред "Главкома" Шлинчак

Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо".

"Не надо думать, что контрнаступление закончит войну. Не надо понимать, что контрнаступление - это стопроцентное событие, которое будет без жертв и что будут воевать какие-то ноунейм-киборги, и мы не будем иметь абсолютно никаких потерь", - сказал Шлинчак.

Он отметил, что все прекрасно понимают, что во время наступательных операций всегда теряется достаточно много человеческих жизней. Поэтому, по его словам, не нужно пренебрегать этим фактором.

"Я, конечно, не призываю здесь, чтобы мы не надеялись на Вооруженные Силы Украины, но надо понимать цену, которая будет также оплачена за каждый метр украинской земли", - подчеркнул Шлинчак.