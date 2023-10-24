Следует переживать за ментальное здоровье не только Безуглой, а целой фракции "Слуга народа": политолог Цыбулько о циничном заявлении нардепа

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на своей странице в facebook написала: "Действительно, если роту нардепов "Европейской Солидарности" отправить в Авдеевку, то мы получим Дебальцево-2 или Минск-3"?

"Самое безобразное, что Безуглая это сказала в день, когда погиб депутат из Сумщины из "Европейской солидарности" Мирослав Ляшок. Честно говоря, у меня такое подозрение, что Марьяна Безуглая, как глава комитета по вопросам оборонной безопасности, знает точно, что во рту 32 зуба, но сколько солдат в роте, она не знает, я очень переживаю за ментальное здоровье не только Безуглой, а целой фракции "Слуга народа"", - отметил Цыбулько в эфире телеканала "Эспрессо".

Он считает, что на действия "слуг" следует реагировать с холодным умом и политической зрелостью.

"Но дело в том, что это они делают за наши деньги. Вместо того чтобы рационально заботиться об обороне страны, они нерационально тратят миллиарды денег во время войны. Для этого и запускаются эти "безуглые", чтобы повлиять на медийное пространство", - рассказал политолог.

По его словам, сейчас проходят так называемые "примерки" за предстоящие выборы. Но вряд ли у них политически выживет каждый четвертый из "слуг народа".

"Они начинают атаковать самую стабильную, интеллектуальную и опытную фракцию "ЕС". Две политсилы, одна численная, вторая немногочисленная. Но "боевой взвод" побеждает полную "роту слуг". День, когда погибает депутат "ЕС", Безуглая выносит тему о "роте" с ЕС", но в это время лидер фракции Порошенко обращается к Байдену в США с просьбой объявить приглашение Украины в НАТО. А следующий саммит будет весной следующего года в Вашингтоне. Посмотрим на незрелое и зрелое политическое поведение", - резюмировал Цыбулько.