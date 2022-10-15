Следует окружить Херсон и взять в плен или уничтожить военных РФ, которые не успеют сбежать, - генерал США Ходжес
Военный эксперт, бывший командующий Сухопутными войсками США на Европейском континенте генерал-лейтенант Бен Ходжес отметил, что пока нет необходимости украинскому войску прорываться сразу в Херсон
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Хороший пример профессионализма украинского Генштаба, методичности и терпения. На правом берегу Днепра сконцентрирована большая группировка российских войск, и пока нет необходимости для украинского войска прорываться сразу в Херсон. Таким образом можно избежать уничтожения россиянами города с до сих пор живущими там тысячами невинных украинцев" , – заметил Ходжес.
Военный эксперт добавил, что Генштаб Украины работает над тем, чтобы создать благоприятные условия в Херсонской области.
"Когда эти условия наступят, следует окружить Херсон и взять в плен или убить тех российских военных, которые не успеют убежать. Я думаю, что это разумное решение украинского Генштаба. Я не знаю, сколько времени это займет, я не знаю временных рамок, но думаю , что мы это увидим через несколько недель", - подчеркнул Ходжес.
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