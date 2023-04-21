Однако сразу после отмены военного положения нас ожидают очередные парламентские, а затем и очередные президентские выборы. Регулярное проведение выборов – конституционная норма и часть международных обязательств. Хотя, очевидно, во время активных боевых действий и применения режима военного положения никаких выборов не проводится.

Следующие выборы будут самыми сложными в истории Украины. Война привела к перемещению миллионов украинцев, и к моменту проведения голосования большая их часть будет оставаться за границей или будет находиться в статусе внутренне перемещенных лиц. Это потребует коррекции избирательного кодекса, и этим эксперты и уполномоченные государственные органы должны заниматься уже сейчас. Очевидно, что на ближайших парламентских выборах будет применена пропорциональная избирательная закрытость списков. Открытые региональные списки себя хорошо показали в мирное время на местных выборах, однако сейчас система не будет эффективной.

Следующие выборы будут самыми сложными в истории Украины

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Но самым большим вызовом станет обеспечение реализации избирательных прав украинских беженцев, а это не менее 5 миллионов граждан в возрасте 18+. Закон предусматривает для них только одну возможность – голосование в заграничном избирательном округе на участках в консульских учреждениях Украины. Даже в мирное время этой возможностью пользовалось незначительное количество украинцев. К примеру, в 2019 году в первом туре президентских выборов за рубежом приняло участие в голосовании 55 тысяч избирателей. Даже определенное расширение пропускной способности участков и открытие дополнительных участков не создаст возможности для волеизъявления миллионов граждан.

В некоторых странах для решения этой проблемы применяются дистанционное голосование путем отправки бюллетеней по почте или голосования онлайн. Электронное голосование – это вообще более широкий процесс, включающий использование различных компьютеризированных систем на участках для осуществления волеизъявления и подсчета голосов. Это, как правило, либо оптические сканеры, вмонтированные в специальные ящики, либо устройства типа планшетов, где избиратель нажимает на поля в электронном бюллетене. Однако для нашей проблемы важен анализ именно дистанционного голосования.

Электронное голосование – это вообще более широкий процесс, включающий использование различных компьютеризированных систем на участках для осуществления волеизъявления и подсчета голосов

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Следует отметить, что почти во всех странах удаленное голосование предлагается как дополнительная опция, а избиратель может в любом случае прийти на участок и выбрать классический способ с бюллетенями. Основным преимуществом дистанционного голосования считают повышение явки, хотя по этому аргументу также отличные оценки. В Швейцарии по почте голосует 90% населения. Это связано с особенностями избирательной системы. В этой стране избиратель может не только поставить преференцию одному кандидату, но полностью перетасовать их последовательность в бюллетене или даже перенести кандидата в другой партийный список. Кроме того, одновременно с выборами проходят референдумы разного уровня. Процесс голосования может занимать час (надо справиться с пачкой бюллетеней), поэтому рядовая швейцарская семья занимается этим дома, а результаты отправляет по почте.

Почтовое голосование в Канаде помогает решить проблему сезонной миграции пенсионеров. Зимой десятки тысяч канадцев переезжают в теплую Флориду, где проводят несколько холодных месяцев. Единственный способ обеспечить их избирательное право – международная почтовая служба.

Почтовое голосование в Канаде помогает решить проблему сезонной миграции пенсионеров. Зимой десятки тысяч канадцев переезжают в теплую Флориду, где проводят несколько холодных месяцев. Единственный способ обеспечить их избирательное право – международная почтовая служба

Несколько стран проводили эксперименты по голосованию онлайн, и не все они решили оставить себе такой способ волеизъявления. Главными преимуществами для Интернет-выборов также называют повышение явки, ускорение подсчета и его точность. Однако некоторые эксперты отмечают, что голосование через мобильное приложение превращает важную общественную функцию в легкую игру, и избиратель сможет голосовать в перерыве между просмотром развлекательных страниц и онлайн-шопингом. Конституционный суд Германии в 2009 году признал е-голосование неконституционным, потому что оно не достаточно публичными, а для его понимания нужны специальные знания.

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В Украине угрозами для Интернет-голосования будут риски кибератак со стороны вражеских хакеров, но главное – это потенциальное недоверие общества к результатам выборов. Даже классические выборы у нас почти каждый раз заканчиваются обвинениями в фальсификациях. Доверие к "черному ящику" будет еще меньше. Поскольку для голосования нужно идентифицировать себя, то сразу возникнут обвинения в нарушении тайны голосования – якобы администраторы системы будут знать индивидуальный результат волеизъявления каждого избирателя. На самом деле, технические решения по избежанию этого риска есть, но они не будут восприняты большинством избирателей. Доверие к бюллетеням, которые несколько дней пересылаются по почте, также может быть подвергнуто сомнению. А каждое видео в соцсетях с темными людьми, перебирающими конверты в темной комнате – лишь усугубит недоверие.

В Украине угрозами для Интернет-голосования будут риски кибератак со стороны вражеских хакеров, но главное – это потенциальное недоверие общества к результатам таких выборов

Поэтому любые кардинальные изменения способа голосования должны быть приняты только общественным консенсусом основных политических игроков, а также становятся результатом публичных обсуждений. Ведь лишить зарубежных избирателей реального механизма участия в голосовании – также не является демократическим. В процессе дискуссии может возникнуть согласие на возможность обновления своих данных в реестре избирателей через "Действие", и это также будет важным элементом подготовки к выборам. Важно обеспечить принятие прозрачного решения о правилах проведения следующих выборов заранее до их старта. И это не следует воспринимать как политические игры. Дату выборов определит Верховная Рада после окончания войны, а вот способ их проведения должен быть понят. Ведь конкурентные прозрачные выборы – важная ценность для нашего общества.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Игорь Попов, эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего

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