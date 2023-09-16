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Главная Война с Россией Следует изменить отношение к мобилизации, потому что есть подразделения, где из 100 в прошлом году мобилизованных осталось 10-20 бойцов, - начальник Полтавского ТЦК

Следует изменить отношение к мобилизации, потому что есть подразделения, где из 100 в прошлом году мобилизованных осталось 10-20 бойцов, - начальник Полтавского ТЦК

16 сентября, 2023 суббота
21:32
Война с Россией

И.о. начальника Полтавского областного ТЦК и СП подполковник ВСУ Виталий Бережной заявил, что Полтава отстает от Полтавской области по темпам плановой мобилизации

Об этом он заявил на заседании 39-й сессии Полтавского городского совета, почти 10-часовая запись которого обнародована в сети.

Выступление подполковника Бережного можно увидеть и услышать с 27-й минуты.

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"По состоянию на данный момент те или иные военные формирования, которые выполняют свои задачи, нуждаются не только в материальной поддержке теми или иными транспортными средствами и т.д. Они в первую очередь нуждаются в пополнении. Потому что из подразделений, которые осенью прошлого года выходили в количестве - берем небольшое звено , до 100 человек, сейчас выполняют свои обязанности - оставалось людей 20, а то и 10. Остальные, соответственно, погибли.Остальные у нас ранены. Остальные выведены из строя, такого, который может выполнять задачи на тех или иных позициях или по тем или иным направлениям", - пояснил Виталий Бережной.

В частности, и.о. начальника Полтавского областного ТЦК и СП считает неприемлемым отношение военнообязанных жителей Полтавы к вопросу мобилизации во время военного положения, если сравнивать с тем, как она проходит в районах близлежащей области, где "как-то лучше выполняют эти задачи, чем непосредственно город Полтава".

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В связи с этим подполковник Бережной призвал власти города поддержать его инициативу по финансовому стимулированию лиц, идущих в армию на добровольной основе.

Кроме того, в рамках Полтавской области, по словам Виталия Бережного, будет формироваться новая механизированная бригада Вооруженных Сил Украины, поэтому от руководства города и громады Полтавы требуется всестороннее содействие.

Общество
военные силы Украины
мобилизация
Военные новости
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