"Следует быть внимательными к сигналам тревоги": ОК "Юг" отчиталось о российских кораблях в Черном море
По состоянию на вечер субботы, 20 мая, известно, что российский враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
По сравнению с ситуацией днем субботы, 20 мая, группировка россиян увеличилась вдвое. Сейчас на боевом дежурстве находятся 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "калибрами".
"Учитывая усиление разведывательной вражеской активности с помощью беспилотников, имеющуюся информацию о вероятной готовности их авиации к применению, следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью!", - пишет Командование.
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