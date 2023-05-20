Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

По сравнению с ситуацией днем субботы, 20 мая, группировка россиян увеличилась вдвое. Сейчас на боевом дежурстве находятся 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "калибрами".

"Учитывая усиление разведывательной вражеской активности с помощью беспилотников, имеющуюся информацию о вероятной готовности их авиации к применению, следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью!", - пишет Командование.