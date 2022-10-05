Следует быть готовыми к неожиданностям после инцидентов на "Северном потоке", - Урсула фон дер Ляйен
Необходимо быть готовыми к неожиданному срыву поставок энергоресурсов и лучше защищать инфраструктуру после инцидентов на ветках "Северного потока".
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Подводные трубопроводы и кабели соединяют европейцев и европейские компании с миром. Это такие "нити жизни" для информации и электроэнергии. Лучшая защита этой критической инфраструктуры - в интересах всех европейцев. Мы должны проводить стресс-тесты, определять уязвимости и план реагирования на неожиданности", - подчеркнула она.
По словам Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия начинает диалог со странами-членами для такой работы. ЕС с этой целью усилит сотрудничество с НАТО и США.
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