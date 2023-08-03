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Следствие в России засекретило дело террориста Гиркина

3 августа, 2023 четверг
02:34
Мир

В Российской Федерации следствие засекретило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении террориста и бывшего главы "министерства обороны" так названной ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), которого отправили под арест

Эту информацию сообщил его адвокат Александр Молохов, сообщает РБК.

По его словам, в материалах дела есть данные, содержащие гостайну, и это единственное, что он может сообщить.

"Нам никто не рассказывает, потому что это гостайна, это вещь в себе. Почему? Это вопрос не ко мне. Да, это правда, (дело засекретили). И больше я вам ничего сказать, пока не могу. Это серьезно, с этим не шутят", - сказал он.

Второй адвокат бывшего командира сепаратистов Гаджи Алиев подтвердил эту информацию, добавив, что теперь все заседания будут проходить в закрытом режиме.

Что известно об аресте Гиркина

21 июля о якобы задержании Гиркина сообщило российское агентство РБК. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома днем. В его квартире работники следственного комитета производят обыск. В российском СМИ сообщили, что по предварительным данным, задержание производилось по заявлению бывшего сотрудника ПИК Вагнера.

Впоследствии на Telegram-канале Гиркина появилось сообщение якобы от его супруги Мирославы Регинской. По ее словам, о местонахождении мужчины ей ничего неизвестно, на связь он не выходил. В момент задержания женщины не было дома. От друзей ей удалось выяснить, что Гиркину предъявлены обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм).

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона назвал задержание Гиркина "особенностями путинского режима". По его словам, Гиркин никогда не был самостоятельной фигурой. Его задержание свидетельствует о том, что между башнями Кремля началось активное противостояние.

Вечером того же дня российский суд отправил Гиркина в СИЗО. Отмечалось, что мещанский суд арестовал Стрелкова по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. BBC сообщает , что его отправили в СИЗО до 18 сентября.

Кроме того, в Москве возле Мещанского суда, где арестовали Игоря Стрелкова, задержали бывшего сотрудника так называемого минобороны ДНР Павла Губарева, которого впоследствии отпустили.

Известный российский политолог Андрей Пионтковский считает , что Гиркина арестовали представители "башни Кремля", поддерживающие Евгения Пригожина и "почетную капитуляцию" в войне в Украине. Он также считает, что его убьют в тюрьме.

терроризм
Война с Россией
Мятеж Вагнера
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