Следствие рассматривает три возможные версии авиакатастрофы в Житомирской области

Об этом сообщила советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

По ее словам, ГБР будет расследовать все детали авиакатастрофы и обещает провести тщательную проверку с тем, чтобы установить все причины трагедии. Расследования будут проводиться и к ним будут привлекаться специалисты из Генштаба ВСУ и командование Воздушных сил.

"О возможных версиях. Вы отмечали, что передняя квалификация - это нарушение правил полетов или подготовка к ним. И за это действительно есть в Уголовном кодексе наказание. Но также пока следствием будут рассматриваться версии такие как: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов, и третья версия – нарушение при организации совершения полетов", – подчеркнула спикер Бюро.

Сапьян также отметила, что для доказательства одной из версий нужно провести немало экспертиз, которые не производятся за один день. В частности, речь идет о судебно-медицинских экспертизах и экспертизах по дешифрации черных ящиков.

"Это такая комплексная судебная авиационно-техническая экспертиза. Рассчитываем на то, что именно эти экспертизы дадут понимание следствию, как это произошло. Но мы понимаем, что от 25 числа до сегодняшнего дня прошло немного времени. И сейчас, по предварительно установленным обстоятельствам, катастрофа произошла. в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота. Это важно. Мы получили от следователей свежую информацию, которая дополняет наше информационное пространство", - добавила Сапьян.

Авиакатастрофа на Житомирщине и гибель трех украинских пилотов

В пятницу, 25 августа, в Житомирской области во время полета в небе столкнулись два учебно-боевых самолета модели Л-39, в результате чего погибли три пилота Воздушных сил ВСУ.

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ подтвердили смерть трех украинских пилотов, отметив, что экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39 столкнулись в небе во время выполнения боевого задания. Там выразили соболезнования родным и добавили, что среди погибших был пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной JUICE.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал , что погибший в авиакатастрофе пилот Андрей Пильщиков грезил самолетами F-16 в украинском небе. Он указал, что год назад в США погибший пилот встречался с американскими чиновниками, рассказывал о срочных нуждах украинских Воздушных сил, коммуникировал с калифорнийскими пилотами, был главным двигателем адвокационной группы по продвижению многих решений по F-16.

Впоследствии бригада тактической авиации Василькова сообщила, что в результате авиакатастрофы на Житомирщине погибли еще два боевых пилота - Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 августа подчеркнул, что Украина никогда не забудет каждого, кто защищал украинское свободное небо.

Как информировала пресс-служба Офиса генпрокурора, по факту авиакатастрофы открыли уголовное производство, которое предварительно квалифицировали по статье нарушения правил полетов или подготовки к ним. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В Государственном бюро расследований подчеркнули, что проведут тщательную проверку для установления причин трагедии. В частности, особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".

Вечером 26 августа собратья погибших на Житомирщине пилотов провели церемонию прощания. Американские летчики сжигают пианино в память о погибших пилотах, эта традиция существует со времен Второй мировой войны.

Впоследствии спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил , что сроки расследования дела о столкновении учебно-боевых самолетов Л-39 в Житомирской области пока неизвестны - оно может длиться до полугода.