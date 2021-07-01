Следственный комитет РФ сообщил подробности о задержании представителей "украинской неонацистской ячейки МКУ"

Об этом сообщает ТАСС.



1 июля задержали 21-летнего жителя Белгородской области, которого считают лидером ячейки. По данным Следственного комитета РФ, в настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие отмечает, что в августе 2019 года юноша размещал комментарии в соцсетях, содержащие призывы к экстремистской деятельности, разжиганию межнациональной вражды по признакам расы и вероисповедания. В сентябре 2019 года он разместил комментарий, который оправдывал идеологию национал-соцализма.

Также парень, как утверждает следствие, в августе 2020 года создал в Белгородской области сообщество, "целью которого было установление на территории области государства людей "белой расы", достичь чего предполагалось путем совершения насильственных преступлений против представителей других национальностей, именуемых "акциями прямого действия".

Кроме вероятного лидера ячейки МКУ также задержали семерых "сторонников украинской неонацистской организации".

Напомним, что ФСБ заявила о задержании якобы сторонников "украинской группировки".