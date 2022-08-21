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Следственный комитет РФ подтвердил гибель дочери Дугина в результате взрыва. Захарова сказала искать "украинский след"

21 августа, 2022 воскресенье
13:31
Мир

Следственный комитет России заявил, что вечером 20 августа 2022 года в машине, которая взорвалась и загорелась на подмосковном Можайском шоссе, находилась дочь идеолога войны с Украиной Александра Дугина

Соответствующее заявление утром 21 августа появилось на официальном сайте ведомства.

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области (п."е" ч.2 ст.105 УК РФ).

"По данным следствия, 20 августа около 21 часа в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходе движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, вероятно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, а затем произошло возгорание машины. Девушка, которая была за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена - это журналист и политолог Дарья Дугина", - говорится в сообщении СК РФ.

В настоящее время идет осмотр места происшествия. По результатам осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства Дугиной, совершенное "общеопасным способом".

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СК России прорабатывает "все возможные версии совершения преступления".

Расследованием будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Предварительно следователи оценивают убийство как "заказное" и говорят, что взрывчатка "была заложена под дном автомобиля со стороны водителя", где и находилась Дарья Дугина.

В свою очередь спикер российского МИД Мария Захарова призвала силовиков прежде всего уделить внимание "украинскому следу" произошедшего.

"Если подтвердится украинский след, - а такую версию озвучил глава "ДНР" Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, - то нужно говорить о политике государственного терроризма, которую реализует киевский режим", - заявила она.

Справка

29-летняя Дарья Дугина (псевдо – Платонова) распространяла "философские" идеи отца и была его главной помощницей.

Делала обзоры для пропагандистского российского медиа "Федеральное агенство новостей" (ФАН) владельца ЧВК Вагнера  Евгения Пригожина, телеканала "Царьград" православного олигарха Константина Малофеева, Russia Today и других подобных ресурсов. Вела свой авторский телеграм-канал.

Называла войну с Украиной "лучшими", что только возможно.

Недавно побывала в оккупированной части украинского Юга, в частности, на Азовстали в Мариупорле, а также в Бердянске и Мелитополе, после чего давала рекомендации по тому, какую политику там следует проводить.

Распространяла фейки о защитниках Украины.

Утверждала, что население Запада Украины это якобы не украинцы.

Призывала к расправе над пленными азовцами.

Находилась под международными санкциями.

Считала современное Запад "фашистским" и "тоталитарным".

  • Напомним, взрыв произошел в 21:35 субботы, 20 августа 2022 года.
  • По словам близких Александра Дугина, в связи с резким ухудшением самочувствия тот сейчас находится в больнице. Он прибыл на место взрыва спустя 10 минут.

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Россия
Мариуполь
война с Россией
оккупированные территории
Азовсталь
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