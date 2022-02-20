Следственный комитет РФ открыл "дело" из-за якобы гибели мирных жителей на оккупированной Луганщине

Об этом сообщает сайт Следственного комитета РФ.

Бастрыкин приказал провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств и "зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса".

СК не уточняет, почему ведомство решило заняться расследованием произошедших за пределами России инцидентов.

Утром 20 февраля представители российских оккупационных властей в ОРЛО заявили, что украинские военные предприняли попытку атаковать позиции возле села Пионерское, в результате чего якобы были разрушены пять жилых домов и погибли два человека.

Напомним, 18 февраля предводители "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию.

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