Следственный комитет РФ открыл "дело" из-за якобы гибели мирных жителей на оккупированной Луганщине
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за якобы гибели мирных жителей, в которых оккупанты обвиняют ВСУ
Об этом сообщает сайт Следственного комитета РФ.
Бастрыкин приказал провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств и "зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса".
СК не уточняет, почему ведомство решило заняться расследованием произошедших за пределами России инцидентов.
Утром 20 февраля представители российских оккупационных властей в ОРЛО заявили, что украинские военные предприняли попытку атаковать позиции возле села Пионерское, в результате чего якобы были разрушены пять жилых домов и погибли два человека.
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Напомним, 18 февраля предводители "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию.
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