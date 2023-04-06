Следователи сообщили о подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП)
СБУ сообщила о подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП) из-за его обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины и оправдания действий оккупантов
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Правоохранители сообщили о подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП), который отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывал действия оккупантов.
"По данным следствия в 2020 году клирик отдал распоряжение создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ. Во время его разработки было использовано российское программное обеспечение, позволяющее ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов. "pravoslavie.ru", на которых пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов", – утвердили правоохранители.
В частности, отмечается, что митрополит на сайте одобрительно высказывался о московских священниках, которые помогают агрессору, а также призвал к объединению религиозных общин в войне против Украины.
Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
- Напомним, экснаместник Киево-Печерской лавры Павел подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста.
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