Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Следователи РФ назвали версию взрыва АЗС в Дагестане, где погибли более 30 человек

Следователи РФ назвали версию взрыва АЗС в Дагестане, где погибли более 30 человек

15 августа, 2023 вторник
20:16
Мир

Правоохранители России назвали основную версию взрыва на АЗС и СТО в Махачкале, унесших жизни более 30 человек, еще примерно такое же количество травмированы

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками могло стать причиной взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.

"Окончательные выводы о причинах случившегося следствие сделает по результатам проведенных следственных действий и назначенных экспертиз", - говорится в распространенном сообщении.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на свои источники, воспроизвел хронологию пожара. Все началось с возгорания в смежном помещении, состоявшем из четырех боксов, два из которых занимала станция технического обслуживания, два других были приспособлены под склад удобрений.

Причиной пожара стал взрыв газобаллонного оборудования находившегося внутри СТО автомобиля. Огонь распространился на соседние боксы. После взрыва селитры огонь перекинулся на АЗС. В результате – снова взрыв, теперь уже цистерны с топливом на этой АЗС.

  • Напомним, накануне в Махачкале на АЗС и сопредельных территориях произошла серия взрывов и большой пожар, пострадали более 80 человек, по меньшей мере 35 погибли.
Криминал
Россия
Читайте также:
Живиця та Рудик тримають прапор "Смоленської держави"
13 августа, 2023 воскресенье
"В союзе с будущей Беларусью": депутат облсовета из Смоленщины выехал в ЕС и объявил о борьбе за отделение от России
обстріл Одеси
14 августа, 2023 понедельник
Ночной удар РФ по Одессе: повреждены 296 домов, полностью разрушенный гипермаркет заявил о закрытии
спека
13 августа, 2023 воскресенье
Ученые установили максимальную температуру, которую может выдержать организм человека
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37
    Покупка 37
    Продажа 37.75
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.67
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
15 августа
20:58
Северная Македония присоединилась к "гарантиям безопасности" для Украины
20:24
Неймар
Неймар перешел из ПСЖ в "Аль-Хиляль"
20:01
OPINION
Взращенное совком понятие, что "все нам должны". А вы? Кому-то должны?
20:00
Обзор
Победные новости 538-го дня войны: ликвидация "фанатского спецназа" на Бахмутском направлении, успехи в районе Токмака и больше газа для украинцев
19:57
В сети появились первые кадры из последнего фильма Хаяо Миядзаки
19:50
В РФ открыли памятник Сталину: его освящали попы РПЦ, которые поблагодарили диктатора за "многочисленных новомучеников"
19:42
В Одессе более 70% переселенцев планируют вернуться домой после завершения боев, — опрос
19:03
Украина окончательно одобрила соглашение с Литвой о взаимном признании водительских удостоверений
18:49
Обновлено
Армия РФ масштабно атаковала Украину ракетами: попадание в Днепре, Львове, Луцке и Черкасчине, по меньшей мере трое погибших
18:45
ЛГБТ
С какими проблемами чаще всего сталкиваются украинские беженцы ЛГБТКИ+ за границей: исследование
18:31
Обновлено
В Украину поступила партия лекарств, которую направило правительство Израиля по просьбе Киева
18:25
В Киеве и области формируют Совет по вопросам ВПО. Подробности
18:15
Председателю ВЛК Житомирщины и ее сообщникам инкриминировали вымогательство взятки и переправку уклонистов за границу
18:09
Использовали фото главы МОЗ Ляшко: киберполиция разоблачила мошенников, продававших фейковые лекарства
18:07
Обзор
Бьют в сердце противника: характеристики и особенности дальнобойных ракет Taurus. Их могут передать Украине
18:04
OPINION
В воронке войны
18:01
Шойгу назвал новую "приоритетную задачу" войны в Украине
17:58
Мэр оккупированных Олешек Рыщук: жители страдают от боевых действий, каждый день есть погибшие и раненые
17:47
В Черкасской области уволили заместителя главы РДА Дубового, который запрещал медиа критиковать УПЦ МП
17:41
НАТО
У Столтенберга допустили возможность передачи Украиной России территорий в обмен на членство в НАТО
17:23
Зеленский посетил бригады, ведущие наступление на Мелитопольском направлении
17:12
Нафтогаз
Еще три облгаза, принадлежавших Фирташу, перешли в управление Нафтогаза
17:12
Эксклюзив
После сентябрьских выборов: экс-руководитель ГУР Кондратюк спрогнозировал, сколько россиян планирует мобилизовать РФ
17:09
В преддверии сессии Генассамблеи ООН Кулеба обсудил партнерство с главами МИД Руанды, Кении и Малави
16:57
Керамика V тысячелетия до н. э., монеты, стеклянные бомбы: после подрыва РФ Каховской ГЭС археологи нашли на Хортице сотни древностей
16:56
Более 38 часов в море: в Индонезии спасли австралийских серфингистов, считавшихся пропавшими без вести
16:55
Эксклюзив
"Россиянам не светит": эксперт Defense Express объяснил, почему у Купянска РФ терпит стратегическое поражение
16:45
Новости компаний
Женщины в горном деле: как Ferrexpo укрепляет гендерное равенство
16:28
Экс-президенту США Трампу объявили четвертое уголовное обвинение
16:26
Обновлено
Новая операционная модель: Фонд Сороса опроверг информацию о сворачивании деятельности в ЕС
16:24
Российская армия обстреляла Новодмитровку на Херсонщине: ранен мужчина
16:14
Эксклюзив
Наибольший за 30 лет: в Варшаве прошел парад польской армии
16:11
Швеция готовит пакет военной помощи Украине на $314 млн
16:08
OPINION
Мы не победим Россию, если будем ее меньшей копией
16:05
Twitter
Поддерживали ВСУ: соцсеть X заблокировала аккаунт украинского фестиваля Indie Cup, организаторы обратились к пользователям
15:48
ЗАЭС
Оккупанты в Энергодаре похитили еще одного работника Запорожской АЭС
15:48
Российские ракеты Х-101, изготовленные в этом году, содержат около 30 иностранных микросхем, - Ермак
15:37
Николов: Скандальное расследование New York Times – "заказуха", чтобы сорвать поставки оружия в Украину
15:34
Как предотвратить ухудшение здоровья во время жары: МОЗ дало советы украинцам
15:03
Эксклюзив
ВСУ имеют определенные тактические успехи в районе Роботиного, - депутат Запорожского облсовета Ашурбеков
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV