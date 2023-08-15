Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками могло стать причиной взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.

"Окончательные выводы о причинах случившегося следствие сделает по результатам проведенных следственных действий и назначенных экспертиз", - говорится в распространенном сообщении.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на свои источники, воспроизвел хронологию пожара. Все началось с возгорания в смежном помещении, состоявшем из четырех боксов, два из которых занимала станция технического обслуживания, два других были приспособлены под склад удобрений.

Причиной пожара стал взрыв газобаллонного оборудования находившегося внутри СТО автомобиля. Огонь распространился на соседние боксы. После взрыва селитры огонь перекинулся на АЗС. В результате – снова взрыв, теперь уже цистерны с топливом на этой АЗС.