Следователи рассматривают три версии гибели мэра Павлова

Об этом сообщил директор Депаратменту по коммуникациям МВД Артем Шевченко, передает Еспресо.TV .



"Количество вариантов ограничено: это или убийство, или самоубийство, или неосторожное обращение с оружием. Такое бывает", - сказал Шевченко в эфире телеканала "Украина24" в воскресенье вечером.



По его словам, которые приводит агентство Интерфакс-Украина , необходимо провести первичные следственные действия, понять, что стало причиной инцидента. Также нужно провести экспертизу оружия.



Читайте также: Нацполиция подтвердила смерть криворожского мэра Павлова. Начато следствие



"Первичные следственные действия покажут признаки вероятности одного из трех вариантов", - отметил представитель МВД.



По словам директора по коммуникациям МВД, судебно-медицинская экспертиза оперативно установит причину смерти Павлова, а также характер ранения. Однако баллистическая экспертиза, которая изучит же оружие может занять немного больше времени.



Читайте также: Советник мэра Кривого Рога Павлова не верит в самоубийство шефа



"Полицейские Днепропетровской области проводят следственные действия. Завтра картина будет более или менее очевидна чем та, которая сегодня. Давайте подождем", - подытожил Шевченко.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb