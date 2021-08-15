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Следователи рассматривают три версии гибели мэра Павлова

15 августа, 2021 воскресенье
21:47
Общество

В Министерстве внутренних дел Украины по состоянию на вечер воскресенья, 15 августа 2021 года, считают основными три версии гибели городского главы Кривого Рога Константин Павлова

Об этом сообщил директор Депаратменту по коммуникациям МВД Артем Шевченко, передает Еспресо.TV .

"Количество вариантов ограничено: это или убийство, или самоубийство, или неосторожное обращение с оружием. Такое бывает", - сказал Шевченко в эфире телеканала "Украина24" в воскресенье вечером.

По его словам, которые приводит агентство Интерфакс-Украина , необходимо провести первичные следственные действия, понять, что стало причиной инцидента. Также нужно провести экспертизу оружия.

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"Первичные следственные действия покажут признаки вероятности одного из трех вариантов", - отметил представитель МВД.

По словам директора по коммуникациям МВД, судебно-медицинская экспертиза оперативно установит причину смерти Павлова, а также характер ранения. Однако баллистическая экспертиза, которая изучит же оружие может занять немного больше времени.

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"Полицейские Днепропетровской области проводят следственные действия. Завтра картина будет более или менее очевидна чем та, которая сегодня. Давайте подождем", - подытожил Шевченко.


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2021, воскресенье
15 августа
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