Следователи поспешили с подозрением водителю Ярославского, - Венедиктова
Генеральная прокурор Ирина Венедиктова считает, что харьковские следователи и прокуроры поспешили с уведомлением о подозрении водителю, который заявил о своей причастности к ДТП со смертельным исходом с участием кортежа президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского
Об этом она сказала в Харькове в субботу, 12 февраля 2022, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .
"То, что поспешили все - это факт. И то, что нужно было провести больше следственных действий, более тщательно, - это тоже факт. И эти факты будут уже, наверное, основанием для изучения проверки и в рамках служебной проверки, и в рамках следствия в уголовном производстве", - подчеркнула генеральный прокурор.
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В то же время генпрокурор заявила, что считает действия прокурора области Александра Фильчакова решительными и профессиональными.
"Учитывая то, что благодаря решительным профессиональным законным действиям прокурора области, конкретно Фильчакова Александра Васильевича, это не замалчивается, и следственные действия были очень профессиональны, какие могут быть кадровые изменения?" - сказала Венедиктова, отвечая на уточняющий вопрос, видит ли она основания для кадровых изменений, в частности для увольнения прокурора области.
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