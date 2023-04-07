Следователи обнаружили следы взрывчатки на судне, которое связывают с диверсией на "Северных потоках", - NYT
На судне "Андромеда", которое связывают со взрывами на газопроводах "Северного потока", немецкие следователи обнаружили следы взрывчатки
Об этом пишет New York Times.
Прогулочный катер "Андромеда", являющийся центром немецкого расследования, пришвартовался в каменной гавани Кристиансо после того, как 5 сентября был арендован в северогерманском порту Росток и остановился на ночь в Вику, менее известном северогерманском порту, где нет камер наблюдения и слабый надзор.
Местный работник порта, попросивший не называть его имя из-за продолжающегося расследования, рассказал The Times, что запомнил этот визит: он неоднократно пытался заговорить с экипажем, сначала на немецком, потом на английском. Вместо того чтобы попытаться ответить на любом языке, один человек просто передал ему плату за стоянку и отвернулся.
Сейчас Андромеда стоит в сухом доке с видом на Балтийское море, ее детали вытянуты следователями. Три немецких чиновника рассказали The Times, что следователи нашли на судне следы взрывчатки и обнаружили, что два члена экипажа использовали фальшивые болгарские паспорта.
- В ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Уже 27 сентября стало известно, что в преддверии запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".
- Эксперты выяснили, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал инцидент диверсией.
- 16 марта 2023 года стало известно , что Дания не намерена допускать представителей России к расследованию подводных взрывов на газопроводах Nord Stream.
- СМИ в США и Германии провели расследование аварии на Nord Stream, видя у них след проукраинских сил, однако официальные лица стран и НАТО советуют дождаться результатов следствия.
- 25 марта немецкие журналисты сообщили , что за несколько дней до диверсий на газопроводах неподалеку от них находились российские военные корабли.
- Уже впоследствии Совбез ООН отклонил проект резолюции , осуждающей диверсии на "Северных потоках" и призывающий к международному расследованию подрывов газопроводов.
- Датское энергетическое агентство заявило , что объект, прилегающий к газопроводу "Северный поток-2" представляет собой пустой морской дымовой буй.
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