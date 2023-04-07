Об этом пишет New York Times.

Прогулочный катер "Андромеда", являющийся центром немецкого расследования, пришвартовался в каменной гавани Кристиансо после того, как 5 сентября был арендован в северогерманском порту Росток и остановился на ночь в Вику, менее известном северогерманском порту, где нет камер наблюдения и слабый надзор.

Местный работник порта, попросивший не называть его имя из-за продолжающегося расследования, рассказал The Times, что запомнил этот визит: он неоднократно пытался заговорить с экипажем, сначала на немецком, потом на английском. Вместо того чтобы попытаться ответить на любом языке, один человек просто передал ему плату за стоянку и отвернулся.

Сейчас Андромеда стоит в сухом доке с видом на Балтийское море, ее детали вытянуты следователями. Три немецких чиновника рассказали The Times, что следователи нашли на судне следы взрывчатки и обнаружили, что два члена экипажа использовали фальшивые болгарские паспорта.