Следователи Международного уголовного суда уже собирают доказательства в Украине: Зеленский рассказал о работе по привлечению РФ к ответственности

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.



"Важно начало деятельности в Украине следственной группы Международного уголовного суда, которая вместе с нашими правоохранителями уже собирает доказательства и факты военных преступлений захватчиков на территории нашего государства", - сказал президент.



Зеленский отметил, что провел разговор с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Хан, который уже находится в Украине и приступил к работе.



"Мы активизируем работу, чтобы привлечь оккупантов к ответственности. Должен быть международный трибунал. За все, что они сделали против Украины. Против наших людей. За каждый акт терроризма российских войск на территории нашего государства", - отметил глава государства.

Напомним, Украина привлекла юристов мирового класса, чтобы добиться репараций от России, однако в Министерстве иностранных дел не ожидают скорейшего решения Международного суда ООН по этому вопросу.