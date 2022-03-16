Следователи Международного уголовного суда уже собирают доказательства в Украине: Зеленский рассказал о работе по привлечению РФ к ответственности
В Украине начала работу следственная группа Международного уголовного суда, которая вместе с украинскими правоохранителями собирает доказательства военных преступлений оккупантов
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.
"Важно начало деятельности в Украине следственной группы Международного уголовного суда, которая вместе с нашими правоохранителями уже собирает доказательства и факты военных преступлений захватчиков на территории нашего государства", - сказал президент.
Зеленский отметил, что провел разговор с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Хан, который уже находится в Украине и приступил к работе.
"Мы активизируем работу, чтобы привлечь оккупантов к ответственности. Должен быть международный трибунал. За все, что они сделали против Украины. Против наших людей. За каждый акт терроризма российских войск на территории нашего государства", - отметил глава государства.
Напомним, Украина привлекла юристов мирового класса, чтобы добиться репараций от России, однако в Министерстве иностранных дел не ожидают скорейшего решения Международного суда ООН по этому вопросу.
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