Следователи допросили экс-наместника Киево-Печерской Лавры Павла
Митрополита Павла впервые допросили как подозреваемого - сторона защиты заявила, что он предоставил все показания, интересовавшие следствие
Об этом сообщили в пресс-службе религиозной организации.
"4 апреля состоялся первый допрос митрополита Павла как подозреваемого. Его адвокат священник Никита Чекмен рассказал, что владыка дал показания, интересовавшие следствие", говорится в сообщении.
По словам адвоката, сторона защиты подала ходатайство по ознакомлению с материалами уголовного производства. В УПЦ МП утверждают, что при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Павла не были предоставлены электронные доказательства обвинения.
Адвокат добавил, что защита считает подозрение, объявленное митрополиту Павлу, необоснованным.
- Экс-наместник Киево-Печерской лавры Павел подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста.
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