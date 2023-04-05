Об этом сообщили в пресс-службе религиозной организации.

"4 апреля состоялся первый допрос митрополита Павла как подозреваемого. Его адвокат священник Никита Чекмен рассказал, что владыка дал показания, интересовавшие следствие", говорится в сообщении.

По словам адвоката, сторона защиты подала ходатайство по ознакомлению с материалами уголовного производства. В УПЦ МП утверждают, что при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Павла не были предоставлены электронные доказательства обвинения.

Адвокат добавил, что защита считает подозрение, объявленное митрополиту Павлу, необоснованным.