Следователь ГБР по "делу Порошенко" в 2013 году "кошмарил" активистов за митинг в Межигорье, - адвокат Головань

Он, в частности, напомнил, что следователь ГБР Сергей Гадайчук в июле 2013 года работал в органах внутренних дел в Киевской области и участвовал в фальсификации уголовного производства против общественных активистов, пикетировавших Межигорье, пишет пресс-служба партии "ЕС".



Головань отметил, что сейчас следователь ДБР совместно с судьей Печерского суда стал участником фальсификации решения по аресту имущества Порошенко. Адвокат отмечает: Порошенко не получал в установленном порядке уведомление о судебном заседании. Судья Бортницкая якобы отправила телеграмму следователю ДБР – а подобный способ сообщения давно устарел.



"Мы неоднократно говорили о тех фальсификации, о которых удается и Офис Генпрокурора, и ДБР, манипуляции адресами для того, чтобы оставаться незаконно, но и под зонтиком Печерского районного суда. Почему именно Печерский суд? Потому что в Печерском суде возможно все", – констатирует Головань.



"В соответствии с законом народный депутат должен сообщать заранее о судебных заседаниях. В частности, о тех заседаниях, когда речь идет об аресте имущества народного депутата, в нашем случае об аресте имущества Петра Порошенко. Судья Бортницкая, оказывается, направила телеграмму. Это не выдумка. Вот бумажка Сама судья не указала дату. Однако вызывается Порошенко на 9.30 6 января 2022 года. Куда же делась эта телеграмма, которую уже не принимают и не отправляют?Оказывается, телеграфным агентством сейчас служит ДБР. Получил он ее для передачи 5 января 2022 года. То есть мы видим, что заблаговременное сообщение в понимании судьи Бортницкой – это сделать бумажку, поставить на ней заголовок "телеграмма" и передать его следователю ДБР Гадайчуку. Это означает "сообщить Петру Порошенко раньше времени", - говорит Головань.



"Знакомая фамилия Гадайчук. Оказывается, это довольно знаменитый персонаж. Летом 2013 года было много публикаций о том, что человек, который зовут Гадайчук Сергей Александрович, тогда работавший следователем в Броварском горрайонном отделении милиции, занимался фальсификациями уголовных производств против активистов, которые пик , – напомнил Головань.



"Мы видим, что эта "гвардия Татарова", тогда занимавшаяся преследованием общественных активистов, пикетировавших Межигорье, майдановцев, что в 2013 году еще даже до начала активной Революции достоинства – эти проверенные кадры, мастера фальсификаций, давления и нарушений Закон сейчас наполняется Государственным бюро расследований», – констатирует адвокат Головань.



"Это гвардия людей, которые, не задумываясь, нарушают закон. Не задумываются, фальсифицируя документы, не задумываются, участвуя в политических преследованиях оппозиции", – резюмирует адвокат.



Как известно, дело о преследовании общественных активистов Максима и Константина Лациб в 2013 году получило значительную огласку. Обращение к руководству государства с требованиями прекратить давление и преследование поддержали десятки общественных организаций и деятелей. Следователь Броварского городского отделения милиции Гадайчук Сергей Александрович фигурировал в этой истории как лицо, которое давило на активистов и участвовало в фальсификации уголовного дела.



Обращение с требованием создать ВСК в Верховной Раде и привлечь к ответственности правоохранителей поддержали, в частности, Харьковская правозащитная группа, Украинский Хельсинкский союз по правам человека, Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Ирина Бекешкина, Гражданское движение Отпор, Украинский независимый центр политических исследований, Центр UA и Олег Рыбачук, Transparency International Ukraine, Центр Политических Студий и Аналитики, Центр Противодействия Коррупции и Виталий Шабунин, Комитет избирателей Украины, Интернь.



Максим Лациба в 2013 году был руководителем Программы развития гражданского общества Украинского независимого центра политических исследований, одним из ведущих общественных экспертов в области законодательства для гражданского общества, инициатором целого ряда законов, направленных на развитие гражданского общества, среди которых Закон Украины "Об общественных объединениях" ", Закон Украины "О доступе к публичной информации", "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" и т.д.



Константин Лациба в 2013 году работал экспертом в Украинском независимом центре политических исследований, занимался развитием общественных организаций и построением общественных сетей, являлся активистом политической партии Демократический Альянс.