Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

Пресс-служба информировала, что в Киеве задержали главу Купянской РГА, которая во время оккупации района поддержала захватчиков. За это женщину назначили "заместителем руководителя" Куриловского общества Харьковщины.

Во время пребывания на должности она сотрудничала с врагом: распространяла оккупационный режим и привлекала местных жителей к действиям в пользу россиян. В частности, участвовала в организации псевдореферендума на захваченной территории Харьковской области.

"После увольнения региона коллаборантка сбежала в столицу, где пыталась оформить документы как переселенка с востока Украины, и после этого уехать в Евросоюз. Однако ей это не удалось. Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленницы и задержали", - информировали в Службе безопасности Украины.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 7 декабря СБУ отчитывалась о задержании в Одессе агента России, пытавшегося разведать размещение украинских противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" для последующей передачи врагу.

Тогда же сообщали, что СБУ разоблачила в Херсоне бывшего правоохранителя, помогавшего создавать подразделение ФСБ. Соратник страны-агрессора подыскивал в Херсоне "единомышленников", которым предлагал вступить в ряды подразделения российских спецслужб.

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