Следом за русским военным кораблем: Сбербанк России уходит с европейского рынка
Подсанкционный российский Сбербанк объявил о намерении уйти с рынка Европы из-за утечки денег и угрозы безопасности
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. В связи с распоряжением Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставки ликвидности в европейские дочерние банки", - отметили в банке.
Также в Сбербанке заявили, что в его дочерних банках высок уровень капитала и качество активов, а взносы клиентов застрахованы. Активов хватит для выплаты вкладчикам.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.44
-
EUR
Покупка 32.82Продажа 34.01
- Актуальное
- Важное