Следом за русским военным кораблем: Сбербанк России уходит с европейского рынка

Об этом пишет Интерфакс-Украина.



"Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. В связи с распоряжением Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставки ликвидности в европейские дочерние банки", - отметили в банке.



Также в Сбербанке заявили, что в его дочерних банках высок уровень капитала и качество активов, а взносы клиентов застрахованы. Активов хватит для выплаты вкладчикам.

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