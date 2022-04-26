Следом за Польшей, Россия прекращает поставки газа в Болгарию

Об отключении поставок газа в Болгарию со стороны "Газпрома" сообщает "Коммерсант" в телеграммах, со ссылкой на министерство энергетики Болгарии.

В сообщении говорится, что "Газпром" информировал болгарскую газораспределительную компанию Bulgargaz о перекрытии поставок газа с 27 апреля.

По словам пресс-секретаря Кабмина Елены Бориславовой, в правительстве осознают ситуацию, но уверяют, что причин для паники или волнения нет, информирует NOVA.

"Такой сценарий обсуждался в феврале, и мы готовы реагировать. Есть договоренности об альтернативных поставках, все обеспечено", – подчеркнула Бориславова.

Более подробную информацию министр энергетики Александр Николов обещает сообщить в среду.

Болгария готовилась расторгнуть контракт с "Газпромом" в конце 2022 года.

Также отказались платить рублями за российский газ, что, вероятнее всего, и стало причиной срочного отключения страны от российского энергосырья.

К подобному шагу российский монополист прибег и в отношении Польши, которая тоже отказалась платить за сырье в рублях и не собиралась продлевать контракты на следующий год.

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