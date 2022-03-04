Следом за Facebook в России заблокировали Twitter
В России по решению Генпрокуратуры, принятому еще 24 февраля 2022 года, заблокировали Twitter
Это подтвердил мониторинг GlobalCheck, сообщает Медиазона.
Введено в действие это решение только сегодня, 4 марта, когда соцсеть Twitter перестала открываться на территории РФ.
Напомним, сегодня Роскомнадзор также заблокировал другую популярную соцсеть - Facebook, назвав этот шаг якобы ответом на дискриминацию российских СМИ со стороны Facebook.
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