Следом за Facebook в России заблокировали Twitter

Это подтвердил мониторинг GlobalCheck, сообщает Медиазона.

Введено в действие это решение только сегодня, 4 марта, когда соцсеть Twitter перестала открываться на территории РФ.

Напомним, сегодня Роскомнадзор также заблокировал другую популярную соцсеть - Facebook, назвав этот шаг якобы ответом на дискриминацию российских СМИ со стороны Facebook.

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