Следком РФ заявил, что изучит обстоятельства задержания в Чехии россиянина, который принимал участие в оккупации Крыма

Об этом сообщает пресс-служба ведомства .



Там напомнили, что ордер на задержание был выдан Украине.



"Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества Михайлову тщательно во взаимодействии с МИД России изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства", - говорится в сообщении.

В Праге по запросу Украины задержали россиянина Александра Франчетти, который в 2014 году участвовал в оккупации Крыма.