Следком РФ заявил, что изучит обстоятельства задержания в Чехии россиянина, который принимал участие в оккупации Крыма
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить причины задержания в Праге гражданина РФ, который участвовал в захвате Крыма Александра Франчетти
Об этом сообщает пресс-служба ведомства .
Там напомнили, что ордер на задержание был выдан Украине.
"Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества Михайлову тщательно во взаимодействии с МИД России изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства", - говорится в сообщении.
- В Праге по запросу Украины задержали россиянина Александра Франчетти, который в 2014 году участвовал в оккупации Крыма.
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