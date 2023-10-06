Следком РФ выдвинул обвинение Махницкому и Парубию из-за объявления АТО в 2014 году
В России заочно выдвинули обвинения экс-секретарю СНБО Андрею Парубию и бывшему генеральному прокурору Украины Олегу Махницкому из-за объявления АТО
Об этом сообщила пресс-служба Следственного РФ.
Указывается, что перечисленные лица "были членами Совета национальной безопасности и обороны Украины и не позднее 14 апреля 2014 проголосовали за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны".
Следствием РФ утверждает, что из-за этого украинские военные якобы совершили многочисленные обстрелы подконтрольной РФ территории в Донецкой и Луганской областях (того, что оккупанты называют "ДНР" и "ЛНР"), что привело к гибели и ранению более 1200 человек и повреждению более 140 объектов инфраструктуры.
В Следкоме подчеркнули, что принимают меры по розыску и аресту обвиняемых.
- На днях Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.
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