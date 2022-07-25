Следком РФ предлагает создать "трибунал" над Украиной с участием Сирии, Ирана и участников СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС

Об этом Александр Бастрыкин рассказал в интервью пропагандистскому изданию "Российская газета".

"Создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно. Указанный вопрос уместнее было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС", - заявил он и добавил, что к "трибуналу" должны присоединиться "нейтральные" страны, в частности Сирия, Иран и Боливия.

По словам главы СК РФ, учреждение суда и его устава оформили бы соглашением между Россией и входящими в организации странами, а также "Л/ДНР".

Напомним, Украина планирует учредить единовременный международный трибунал для суда над высшим руководством российского режима за акт агрессии – в том числе и нынешнего президента России

Министр обороны Алексей Резников посетил Харьков и предложил там провести трибунал над военными преступниками РФ

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