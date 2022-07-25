Следком РФ предлагает создать "трибунал" над Украиной с участием Сирии, Ирана и участников СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что РФ должна создать собственный "трибунал" над Украиной за якобы ее преступления на Донбассе
Об этом Александр Бастрыкин рассказал в интервью пропагандистскому изданию "Российская газета".
"Создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно. Указанный вопрос уместнее было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС", - заявил он и добавил, что к "трибуналу" должны присоединиться "нейтральные" страны, в частности Сирия, Иран и Боливия.
По словам главы СК РФ, учреждение суда и его устава оформили бы соглашением между Россией и входящими в организации странами, а также "Л/ДНР".
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