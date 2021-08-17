Следком Беларуси открыл дело на девушку найденного повешенным в Киеве активиста Шишова

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

"В августе 2021 года подозреваемая, находясь под посольством Беларуси в Украине, призвала к массовым беспорядкам с вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси", - заявили в Следкоме.

СК Беларуси также приобщил к делу видео с акции под белорусским посольством в Киеве с соответствующими "призывами", которое было распространено различными СМИ.

"В настоящее время девушка признана подозреваемой по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси. Планируется проведение следственных и процессуальных действий", - добавили в Следкоме.

По соответствующей статье возможно наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, 2 августа Виталий Шишов вышел на прогулку в Киеве и не вернулся

3 августа его нашли повешенным в парке.

В Белорусском доме, чьим соучредителем был Виталий Шишов, заявили о слежке за ним.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что по поводу слежки в полицию не обращались

Прокуратура начала расследовать дело, квалифицировав его как умышленное убийство