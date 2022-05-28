Славянская ТЭС остановила работу из-за обстрелов россиян

Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Донбассэнерго" .

"На протяжении последних дней Николаевская городская территориальная громада Донецкой области, где находится Славянская ТЭС, постоянно находится под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Там отметили, что персонал электростанции во время войны обеспечивал отпуск электроэнергии в энергосистему Украины.

"В целях сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей принято решение об остановке работы Славянской ТЭС 27 мая", - сообщили в компании.