Славянск уже стал прифронтовым, ближайшие позиции россиян в 7-10 км от города, - мэр
Славянск стал прифронтовым городом, россияне уже ведут обстрелы из артиллерии
Об этом сказал в эфире Еспресо мэр Славянска Вадим Лях.
"Город уже стал прифронтовым. Сейчас очень важно эвакуировать как можно больше людей, здесь вчерашнее событие (обстрел, - ред.) стало маркером и люди активнее стали выезжать из города. Вчера уехало 70, на завтра уже записались уже 200 человек, которые уедут из города и дальше эвакуация продолжается. Идет в двух направлениях - Днепр - Ривне и второй маршрут в Покровск и поездом во Львов", - рассказал он.
Читайте также: Россия массированно обстреляла Славянск: около 15 пожаров, по меньшей мере 15 раненых и 6 убитых
По его словам, линия фронта у города не меняется уже месяц.
"Город с первых дней начала военных действий помогает и этот процесс бесконечен. Каждый день прилетает. Например, если брать вчера, то 40 домов разрушены. Девятиэтажное здание частично разрушено. Всегда жаль человеческих жизней, поэтому всегда призываю людей эвакуироваться", - добавил. Лях.
Мэр рассказал, на каком расстоянии от города по разным направлениям находятся оккупанты.
"Если брать в направлении Лимана к Райгородку – это 7-10 км, если брать в направлении Изюма, Долины – это 30 км. Если направление Святогорска – это до 20 км. Атриллерия уже бьет по городу – такая возможность у врага есть. Возможно, он будет компенсировать отсутствие наступательных действий обстрелами города, мирного населения. Но где будет главный удар, мне сложно сказать", - подытожил он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.45
Покупка 34.45Продажа 35.16
-
EUR
Покупка 35.68Продажа 36.8
- Актуальное
- Важное