Славянск уже стал прифронтовым, ближайшие позиции россиян в 7-10 км от города, - мэр

Об этом сказал в эфире Еспресо мэр Славянска Вадим Лях.

"Город уже стал прифронтовым. Сейчас очень важно эвакуировать как можно больше людей, здесь вчерашнее событие (обстрел, - ред.) стало маркером и люди активнее стали выезжать из города. Вчера уехало 70, на завтра уже записались уже 200 человек, которые уедут из города и дальше эвакуация продолжается. Идет в двух направлениях - Днепр - Ривне и второй маршрут в Покровск и поездом во Львов", - рассказал он.

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По его словам, линия фронта у города не меняется уже месяц.

"Город с первых дней начала военных действий помогает и этот процесс бесконечен. Каждый день прилетает. Например, если брать вчера, то 40 домов разрушены. Девятиэтажное здание частично разрушено. Всегда жаль человеческих жизней, поэтому всегда призываю людей эвакуироваться", - добавил. Лях.

Мэр рассказал, на каком расстоянии от города по разным направлениям находятся оккупанты.

"Если брать в направлении Лимана к Райгородку – это 7-10 км, если брать в направлении Изюма, Долины – это 30 км. Если направление Святогорска – это до 20 км. Атриллерия уже бьет по городу – такая возможность у врага есть. Возможно, он будет компенсировать отсутствие наступательных действий обстрелами города, мирного населения. Но где будет главный удар, мне сложно сказать", - подытожил он.