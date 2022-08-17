Славянск и Краматорск - это потенциальные мишени российских оккупантов, - представитель Донецкой ОВА Игнатченко
Представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко отметила, что ситуация на Донецком направлении крайне напряженная
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Самая сложная ситуация в Авдеевке. Было по меньшей мере 5 массированных обстрелов, есть погибшие и раненые. Традиционно неспокойно в Красногоровке, Марьинке, Бахмуте, Курахово, Дружковке и Кураховке. По этим городам рашисты бьют ракетами. Единственным сознательным и разумным выходом является эвакуация граждан за пределы Донетчины. Нужно понимать, что ситуация будет только напрягаться. В Славянске и Краматорске сегодня не зафиксированы обстрелы, но это потенциальные мишени российских оккупантов", - подчеркнула Игнатченко.
- Кремль пытается исказить свои истинные цели по отношению к Украине, однако его цель остается неизменной: добиться смены режима в Киеве и взять контроль над большей частью Украины.
- Рашисты несут потери и отступают в некоторых районах на Бахмутском, Славянском и Южнобужском направлениях.
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