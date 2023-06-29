Об этом информирует народный депутат Украины Ярослав Железняк .

Рада изменила названия поселков Ленинка - в соответствии с законопроектом №6109 и Первомайское Гайсинского района Винницкой области - №9019 , эти решения поддержал 247 и 251 народный избранник соответственно.

Во Львовской области переименовали пгт Славское, согласно проекту закона №8362 , за который проголосовал 251 депутат.

Также ВРУ поддержала новое именование сел:

Новгородковка Мелитопольского района Запорожской области - №6219 .

Латовка Одесского района Одесской области - №6220 .

Московское Шосткинского района Сумской области - №9053 .

Лопухов Тячевского района Закарпатской области №9054 .

Кроме того, были установлены границы города Гнивани Винницкого района согласно закону №7539 , который поддержали 255 депутатов.

Проект закона №7399 предусматривает границы города Жмеринки, отдали голоса 249 нардепов. А также установлены границы города Шаргорода Жмеринского района Винницкой области, согласно законопроекту №7369 . Это решение поддержало 246 народных избранников.

Что известно о переименовании населенных пунктов

22 июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка, центральный орган исполнительной власти, рекомендовала рассмотреть переименование города Запорожья. Там отметили, что название может не соответствовать стандартам.

После этого уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к министру образования и науки Оксену Лисовому с просьбой отменить подобное решение. По его словам, нынешней рекомендацией Нацкомиссия вышла за пределы определенных законом полномочий и ее предложение не содержит четких рекомендаций по переименованию населенных пунктов в большинстве случаев.

На это глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Владимир Мозгунов сказал, что решения комиссии носят рекомендательный характер , чтобы обратить внимание органы местного самоуправления на проблемы. А вопрос о переименовании принялись рассматривать после обращения от жителей Запорожья.

Относительно рекомендаций относительно города Запорожья, член Нацкомиссии по стандартам государственного языка Ольга Новикова заявила, что сегодня в научных кругах существуют разные толкования таких названий, как "Запорожье" и "Запорожье": "Позиция комиссии заключается в том, что и то и то название мы считаем правильной, они соответствуют нормам украинского литературного языка".

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил , что решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию населенных пунктов, в том числе Запорожье, должно быть отменено.