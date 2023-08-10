"Славия" – "Днепр-1": где и когда смотреть матч квалификации Лиги Европы
В четверг, 10 августа, днепропетровский "Днепр-1" сыграет против чешской "Славии" в квалификации Лиги Европы
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Чтобы пробиться в плей-офф отбора Лиги Европы "Днепру-1" необходимо преодолеть полуфинал квалификации. Там 10 августа днепряне встретятся с чешской "Славией". Матч начнется в 20:00 на Эден Арене в Праге. Вторая игра состоится 17 августа.
"Славия" – действующий вицечемпион Чехии. Пражский коллектив только по дополнительным показателям уступил титул другой команде из чешской столицы - "Спарти".
В финале квалификации "Днепр-1" в случае выигрыша над "Славией" сыграет против еще одного клуба из Украины, луганской "Зари", которая на этом этапе начинает выступления в еврокубках.
На территории Украины поединок между пражским и днепровским клубами в прямом эфире покажут телеканал УНИАН и Youtube канал FootballHub.
Кроме того, игру можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ .
Когда выступления в еврокубках начнут "Шахтер", "Днепр-1" и "Заря"
Украину на групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24 будет представлять "Шахтер". "Днепр-1" не смог преодолеть квалификацию турнира и на втором отборочном раунде уступил греческому "Панатинаикосу" - 1:3, 2:2 .
Еще один представитель Украины – "Динамо" – выступит в Лиге конференций. На третьем квалификационном раунде киевляне 10 и 17 августа сыграют с греческим "Арисом".
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