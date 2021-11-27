"Слава УПА!" Появилось видео свержения памятника НКВД неподалеку Броваров.

Событие произошло сегодня, 27 ноября 2021 года, в День чествования погибших от Голодомора, передает Еспресо.TV.



Памятник удалось повалить с помощью КамАЗа. Сначала к нему цепляли трос, противоположный конец которого охватывал гранитную глыбу со словами "благодарности" НКВД, но поскольку трос дважды рвался, было решено расшатать основу конструкции, а уже потом ее таранить кузовом грузовика.

Смотреть с 03:07При этом участники демонтажа подчеркнули, что таким образом "помогают местным властям" выполнить соответствующее предписание в рамках государственной политики декоммунизации.Перед свержением на памятнике НКВД написали: "Каты", "Слава УПА".Также на него было нанесено изображение малогорого герба Украины Тризуба.