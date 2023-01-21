"Слава Украине", "Z фашисты", "Россия позор": в Севастополе появились стикеры с антивоенными и антироссийскими надписями
21 января в Севастополе на улицах появились стикеры с антивоенными и антироссийскими надписями
Об этом сообщает корреспондент издания Крым.Реалии .
Стало известно, что 21 января на проспекте Гагарина в центральной части Севастополя недалеко от российских воинских частей развесили наклейки с проукраинскими лозунгами и высказываниями против российской агрессии в Украине. Надписи разместили на водосточных трубах и стенах домов.
В частности, добавляется, что на плакатах написаны "Слава Украине", "Россия позор", "Z фашисты", "Путин убийца", "Z звери". На стенах домов мелом также изобразили стилизованный под нацистский крест символ "СВО".
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- 17 января Эскендер Бариев, глава Крымскотатарского ресурсного центра, член меджлиса крымскотатарского народа, отметил, что мобилизация в Крыму продолжается , но не в активной волне.
- 18 января стало известно, что российские оккупанты в Крыму пытаются привлечь местных жителей к поддержке своих военных-террористов.
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