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"Слава Украине", "Z фашисты", "Россия позор": в Севастополе появились стикеры с антивоенными и антироссийскими надписями

21 января, 2023 суббота
17:30
война с Россией

21 января в Севастополе на улицах появились стикеры с антивоенными и антироссийскими надписями

Об этом сообщает корреспондент издания Крым.Реалии .

Стало известно, что 21 января на проспекте Гагарина в центральной части Севастополя недалеко от российских воинских частей развесили наклейки с проукраинскими лозунгами и высказываниями против российской агрессии в Украине. Надписи разместили на водосточных трубах и стенах домов.

В частности, добавляется, что на плакатах написаны "Слава Украине", "Россия позор", "Z фашисты", "Путин убийца", "Z звери". На стенах домов мелом также изобразили стилизованный под нацистский крест символ "СВО".

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