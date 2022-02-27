"Слава Украине! Путин - ху*ло!" Как "перевоспитывают" плененного бурята
Украинские военные взяли в плен бойца страны-агрессора и попросили его рассказать о себе. Он оказался из Бурятии
Такое видео появилось сегодня, 27 февраля 2022, на телеграмме, передает Еспресо.TV.
"Несу службу в воинской части 32364. Ефрейтор контрактной службы. В должности гранатометчика", - говорит оккупант.
"Меня зовут Касаткин Натан Юрьевич", – продолжает он.
Следующие его слова на русском языке были такими:
"Слава Украине! Путин - ху*ло! Львову привет".
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