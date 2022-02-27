"Слава Украине! Путин - ху*ло!" Как "перевоспитывают" плененного бурята

Такое видео появилось сегодня, 27 февраля 2022, на телеграмме, передает Еспресо.TV.



"Несу службу в воинской части 32364. Ефрейтор контрактной службы. В должности гранатометчика", - говорит оккупант.



"Меня зовут Касаткин Натан Юрьевич", – продолжает он.

Следующие его слова на русском языке были такими:"Слава Украине! Путин - ху*ло! Львову привет".