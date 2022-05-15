"Слава Украине!" На Евровидении-2022 победила украинская группа Kalush Orchestra
В субботу, 14 мая, в итальянском Турине прошел большой финал песенного конкурса Евровидения-2022. Победителем объявлена фольрок-группа из Украины Kalush Orchestra
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В финале выступали 25 участников – по 10 по результатам двух полуфиналов и еще 5 – от стран-основательниц Евровидения и спонсоров (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).
Финал открылся выступлением представителя Чехии – группы We Are Domi, а завершился песней исполнителя Stefan из Эстонии.
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Представители Украины группа Kalush Orchestra выступали 12-ми.
Украина на "Евровидении" получила 192 балла от национальных жюри и 439 баллов от зрителей. В общей сложности – 631 балл.
По итогам голосования стран украинская песня занимала четвертую позицию.
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После оглашения победного результата Украины солист Kalush Orchestra Олег Псюк вышел с коллегами-музыкантами на сцену и заявил:
"Большое спасибо. Спасибо всем, кто поддерживает Украину. Слава Украине!".
Kalush Orchestra – сайд-проект реп-группы Kalush. В этом проекте использованы украинские фольклорные мотивы. Для "Евровидения-2022" музыканты подготовили песню "Стефания".
- Ранее, 12 февраля 2022, во время прямого эфира на Общественном победительнице финального отбора для участия от Украины на международном песенном конкурсе Eurovision-2022 определили Алину Паш. Пользователи Facebook неоднозначно восприняли победу Паш из-за ее посещения оккупированного Крыма во время войны с Россией в 2015 году и фото на Красной площади в Москве.
- 15 февраля пограничники заявили, что не выдавали справку Алине Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом. А председатель правления Общественного Николай Чернотицкий заявил , что обратится в правоохранительные органы относительно поддельных документов победительницы Нацотбора на "Евровидение-2022" Алины Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом.
- Впоследствии Алина Паш принесла извинения за поддельную справку о пересечении админграницы с оккупированным Крымом и показала настоящий документ от Госпогранслужбы, после чего сняла свою кандидатуру как представителя Украины на "Евровидении-2022". Оргкомитет нацотбора поддержал это решение.
- Общественное обратилось к Kalush Orchestra по поводу представления Украины на "Евровидении-2022", на что группа ответила согласием .
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