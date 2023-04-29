"Слава Украине. Героям Слава": в Киеве создали мурал с изображением Александра Мациевского
В столице на одном из административных зданий Верховной Рады Украины был создан мурал с изображением Героя Украины Александра Мациевского, посвященный памяти всех погибших героев во время войны
Об этом сообщила Верховная Рада Украины.
По словам руководителя Аппарата Верховной Рады Украины Вячеслава Штучного, мурал является чествованием памяти всех героев, которые ежедневно защищают Украину и отдают за независимость и территориальную целостность самое ценное - свою жизнь.
"Мы всегда должны помнить о подвиге каждого нашего героя, каждой героини, ценой всего приближающей Победу Украины над жестоким российским агрессором. И эта память должна увековечиться из поколения в поколение", - подчеркнул Штучный.
Автором мурала выступил французский художник Кристиан Гуэми, более известный под псевдонимом С215. В январе 2023 г. во время визита во Францию делегация ВРУ посетила фотовыставку работ художника, после чего договорилась с ним о создании стенописи.
Ранее Гуэми уже создавал уличные работы во Львове, Житомире, Киеве и освобожденных Буче, Гостомеле и Ирпене Киевской области.
- 6 марта в сети появилось видео, где российские захватчики расстреливают украинского воина после слов "Слава Украине!". 12 марта СБУ обнародовала имя расстрелянного за слова "Слава Украине!" воина. Им оказался снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич. Установлено, что он был расстрелян еще 30 декабря 2022 года.
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