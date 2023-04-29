Об этом сообщила Верховная Рада Украины.

По словам руководителя Аппарата Верховной Рады Украины Вячеслава Штучного, мурал является чествованием памяти всех героев, которые ежедневно защищают Украину и отдают за независимость и территориальную целостность самое ценное - свою жизнь.

"Мы всегда должны помнить о подвиге каждого нашего героя, каждой героини, ценой всего приближающей Победу Украины над жестоким российским агрессором. И эта память должна увековечиться из поколения в поколение", - подчеркнул Штучный.

Автором мурала выступил французский художник Кристиан Гуэми, более известный под псевдонимом С215. В январе 2023 г. во время визита во Францию делегация ВРУ посетила фотовыставку работ художника, после чего договорилась с ним о создании стенописи.

Ранее Гуэми уже создавал уличные работы во Львове, Житомире, Киеве и освобожденных Буче, Гостомеле и Ирпене Киевской области.