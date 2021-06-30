"Слава Украине, героям слава!": Посол Швеции отреагировал на победу украинских футболистов над шведской сборной
Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг поздравил украинскую сборную с победой над шведами в 1/8 финала Евро-2020
Об этом он написал в Twitter.
"Слава Украине, героям слава" - написал посол.
До матча Тиберг посол "сделал прогноз", что победят желто-голубые. Он также опубликовал фото в форме украинской сборной.
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