"Слава Украине, героям слава!": Посол Швеции отреагировал на победу украинских футболистов над шведской сборной

Об этом он написал в Twitter.



"Слава Украине, героям слава" - написал посол.



До матча Тиберг посол "сделал прогноз", что победят желто-голубые. Он также опубликовал фото в форме украинской сборной.

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