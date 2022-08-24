"Слава Украине!": Джонсон поздравил Украину с Днем Независимости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Украину с 31-й годовщиной Независимости
Видеоприветствие опубликовано на странице премьера в Twitter.
"Я никогда не сомневался, что Украина победит в этой борьбе, потому что ни одна сила на земле не преодолеет патриотизма 44 миллионов украинцев. И сколько бы это ни заняло время, Соединенное королевство будет стоять рядом с Украиной и будет обеспечивать все возможные военные, экономические и гуманитарные нужды". Однажды Украина пройдет через это испытание и историческую победу. И когда этот момент придет, а он придет, мы в Британии будем гордиться тем, что являются друзьями Украины. Слава Украине!" - сказал Джонсон.
Также он напомнил, что Соединенное Королевство передало Украине около 7000 противотанковых ракет и приютило 100 тысяч украинцев.
В честь Дня Независимости Украины Даунинг-стрит украсили подсолнечниками и голубыми и синими гортензиями.
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