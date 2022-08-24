"Слава Украине!": Джонсон поздравил Украину с Днем Независимости

Видеоприветствие опубликовано на странице премьера в Twitter.

"Я никогда не сомневался, что Украина победит в этой борьбе, потому что ни одна сила на земле не преодолеет патриотизма 44 миллионов украинцев. И сколько бы это ни заняло время, Соединенное королевство будет стоять рядом с Украиной и будет обеспечивать все возможные военные, экономические и гуманитарные нужды". Однажды Украина пройдет через это испытание и историческую победу. И когда этот момент придет, а он придет, мы в Британии будем гордиться тем, что являются друзьями Украины. Слава Украине!" - сказал Джонсон.

Также он напомнил, что Соединенное Королевство передало Украине около 7000 противотанковых ракет и приютило 100 тысяч украинцев.

В честь Дня Независимости Украины Даунинг-стрит украсили подсолнечниками и голубыми и синими гортензиями.

Британия опасается , что европейская поддержка Украины в противостоянии с Россией может иссякнуть. Британские дипломаты посещают столицы ЕС, чтобы выступить против сокращения помощи Украине

Норвегия и Великобритания объединили усилия по приобретению норвежского микродрона Black Hornet на сумму на 9 млн долларов для Вооруженных сил Украины.

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