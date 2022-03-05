Слава Украине: Борис Джонсон записал видео-обращение на украинском языке
Британский премьер подчеркнул, что восхищается героизмом украинского народа
Британский премьер-министр обратился к украинцам на украинском языке.
Соответствующее видео политик обнародовал на своей странице в Facebook.
"Я хочу обратиться непосредственно к украинцам здесь, в Великобритании, и к тем, кто находится в Украине и соседних странах", - начал он свое обращение по-украински.
"Я не могу даже представить, из-за чего вы сейчас проходите", продолжил он уже на английском.
Джонсон подчеркнул, что Британия вместе с 25 партнерами готовит санкционное давление на Путина, "чтобы помочь тем, кто взял на себя борьбу не только, чтобы защитить собственный дом, но свободу и демократию как таковые".
"Вместе с США и ЕС мы представили самый большой пакет санкций, который когда-либо был наложен на Россию и мы пойдем дальше, пока агрессия не будет остановлена", - подчеркнул Борис Джонсон.
"Мир поворачивается к Путину спиной. Глобальные корпорации рвут связи с Россией", – добавил он.
Также глава британского правительства отметил, что Британия упростила процедуру переезда для украинских семей, члены которых живут в Великобритании.
В конце речи Джонсон подчеркнул, что восхищается героизмом украинского народа и сказал: "Слава Украине!".
- Напомним, предприниматель Илон Маск призвал мир увеличить добычу нефти и газа , чтобы отказаться от российского экспорта.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.23
Покупка 29.23Продажа 29.46
-
EUR
Покупка 32.96Продажа 32.8
- Актуальное
- Важное