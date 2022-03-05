Слава Украине: Борис Джонсон записал видео-обращение на украинском языке

Британский премьер-министр обратился к украинцам на украинском языке.

Соответствующее видео политик обнародовал на своей странице в Facebook.

"Я хочу обратиться непосредственно к украинцам здесь, в Великобритании, и к тем, кто находится в Украине и соседних странах", - начал он свое обращение по-украински.

"Я не могу даже представить, из-за чего вы сейчас проходите", продолжил он уже на английском.

Джонсон подчеркнул, что Британия вместе с 25 партнерами готовит санкционное давление на Путина, "чтобы помочь тем, кто взял на себя борьбу не только, чтобы защитить собственный дом, но свободу и демократию как таковые".

"Вместе с США и ЕС мы представили самый большой пакет санкций, который когда-либо был наложен на Россию и мы пойдем дальше, пока агрессия не будет остановлена", - подчеркнул Борис Джонсон.

"Мир поворачивается к Путину спиной. Глобальные корпорации рвут связи с Россией", – добавил он.

Также глава британского правительства отметил, что Британия упростила процедуру переезда для украинских семей, члены которых живут в Великобритании.

В конце речи Джонсон подчеркнул, что восхищается героизмом украинского народа и сказал: "Слава Украине!".

Напомним, предприниматель Илон Маск призвал мир увеличить добычу нефти и газа , чтобы отказаться от российского экспорта.

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