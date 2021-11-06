"Слава солдату Красной армии!": Кива стал на колени перед памятником Ватутину и расстрелял портреты Бандеры и Шухевича
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" выложил в сеть видео, где он стреляет из автомата по портретам проводника ОУН(р) Степана Бандеры и главнокомандующего УПА Романа Шухевича
Этих политических деятелей нардеп назвал "нацистами" и тот открыл огонь по мишеням, передает Еспресо.TV .
Наряду с изображениями Бандеры и Шухевича Кива также стрелял по двум портретам Гитлера.
Таким образом, по его словам, он "поздравил" Киев и киял с "днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков".
Во второй части видео Кива становится на колено и кладет цветы в расположенный в столичном Мариининском парке памятник советскому генералу Николаю Ватутину, ликвидированному воинами Украинской повстанческой армии.
"Слава солдату Красной армии!", - сказал Кива.
- Напомним, против Кивы уже открыто не одно уголовное производство. Последние два производства связаны с стрельбой на день гибели Степана Бандеры и его поздравлением Воодимира Путина с днем рождения.
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