"Слава солдату Красной армии!": Кива стал на колени перед памятником Ватутину и расстрелял портреты Бандеры и Шухевича

Этих политических деятелей нардеп назвал "нацистами" и тот открыл огонь по мишеням, передает Еспресо.TV .



Наряду с изображениями Бандеры и Шухевича Кива также стрелял по двум портретам Гитлера.



Таким образом, по его словам, он "поздравил" Киев и киял с "днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков".



Во второй части видео Кива становится на колено и кладет цветы в расположенный в столичном Мариининском парке памятник советскому генералу Николаю Ватутину, ликвидированному воинами Украинской повстанческой армии.







"Слава солдату Красной армии!", - сказал Кива.

Напомним, против Кивы уже открыто не одно уголовное производство. Последние два производства связаны с стрельбой на день гибели Степана Бандеры и его поздравлением Воодимира Путина с днем рождения.



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