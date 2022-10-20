В среду 19 октября после полудня президент Европейского Парламента Роберта Мецола объявила в зале пленарных заседаний этого института в Страсбурге, что лауреатом премии имени Андрея Сахарова за свободу мнения 2022 года стал храбрый народ Украины в лице его президента, избранных им лидера.

От имени депутатов Европарламента Роберта Мецола заявила: "Эта награда для тех украинцев, которые воюют на своей земле. Для тех, кто был вынужден бежать. Для тех, кто потерял родных и близких. Для всех, кто отстаивает и борется за то, у что верит. Я знаю, что храбрый народ Украины не сдастся, и мы тоже". А в своем твиттере коротко подытожила: "Они отстаивают то, во что верят. Они борются за наши ценности. Защищают демократию, свободу и верховенство права. Рискуют жизнью ради нас. И сегодня они увековечены премией Европейского Парламента имени Сахарова. Нет никого, более достойного". Поздравляем храбрый народ Украины!".

Эта награда для украинцев, которые воюют на своей земле. Для тех, кто был вынужден убегать. Для тех, кто лишился родных и близких. Для всех, кто отстаивает и борется за то, во что верит. Я знаю, что храбрый народ Украины не сдастся, и мы тоже". А в своем твиттере коротко подытожила: "Они отстаивают то, во что верят. Они сражаются за наши ценности. Защищают демократию, свободу и верховенство права. Рискуют жизнью ради нас. Сегодня они удостоены премии Европейского Парламента имени Сахарова. Нет никого, более достойного. Поздравляем храбрый народ Украины!

И в выступлении, и в обосновании награды прозвучало слово "brave" - "храбрый", которое и у меня, и, пожалуй, у многих других сразу ассоциировалось с названием замечательного фильма о борьбе за свободу и национальное достоинство "Храброе сердце". А вместе с тем через это слово просматривается еще один дискурс, в котором на слова "Слава Украине!" отвечают: "Героям слава!". Конечно, это дискурс УПА, которой только исполнилось восемьдесят лет, подхваченный войском Украины – лучшими сыновьями и дочерьми украинского народа, нации, которая (еще раз процитирую пресс-релиз ЕП) "не только борется, чтобы защитить свои дома, суверенитет, независимость и территориальную целостность", но и защищает свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности на полях сражений против жестокого режима, стремящегося взорвать нашу демократию, ослабить и разделить наш Союз".

Это очень важное символическое признание. Старая Европа многое видела на своем веку. Однако капитал репутации, ценностей здесь высоко ценят, несмотря на раковую опухоль коррупции и цинизм, вовсю распространяемые среди ее элит московскими чекистами-миллиардерами и их подстрекателями берлускони, орбанами и шариями. Последние были очень активны на прошлой неделе, поскольку в финал страсбургской награды вышел в этом году рядом с украинским народом известный в специфических кругах комментатор "Раша Тудей", "борец против Америки", публикатор гигантского количества конфиденциальной информации о деятельности государственных учреждений США, слитого ему спецслужбами России, насильник и психопат Джулиан Асандж. На его продвижение и попытки спасения от заслуженной и комфортной американской тюрьмы разные московские структуры потратили неистовые суммы. Однако обмануть общественность, к счастью, не удалось.

Старая Европа многое видела на своем веку. Однако капитал репутации, ценностей здесь высоко ценят, несмотря на раковую опухоль коррупции и цинизм, вовсю распространяемые среди ее элит московскими чекистами-миллиардерами и их подстрекателями берлускони, орбанами и шариями.

Еще один важный аспект состоит в том, кем будет представлен 14 декабря в Страсбурге народ Украины при вручении награды. В документах Европейского Парламента уточнено, что кроме президента Украины Владимира Зеленского, речь идет о представителях Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, основательнице эвакуационного медицинского подразделения "Ангелы Тайры" Юлии Паевской, юристе-правозащитнице, руководителе отмеченной в этом году Нобелевской премией мира Александру Матвийчук, Гражданское движение сопротивления "Желтая лента" и городском главе ныне оккупированного российскими нацистами украинского города Мелитополь Ивана Федорова.

Современность часто несправедлива, история справедлива всегда – со временем все всегда становится на свои места и называется своими именами!

В 2018 году, когда уже продолжалась агрессия путинских оккупантов против Украины, а Крым был аннексирован захватчиками, премию Сахарова получил на тот момент заключенный украинец Олег Сенцов. Сейчас он воюет в рядах Вооруженных Сил Украины, а затем в переданном в Страсбург письме расставил все точки над "ї": "Можно до глубокой старости прожить сытую жизнь кровавого правителя, без устали произнося поток лживых слов, которыми будто бы восхищается твой народ, и будут подавать руки мировые лидеры, не желая с тобой ссориться, но после смерти твое имя будет проклято (…) Современность часто несправедлива, история справедлива всегда — со временем все всегда становится на свои места и называется своими именами. Кто-то отправляется на кучу мусора, под проклятие освобожденного народа вместе с обломками памятников самому себе, а кто-то, кого раньше преследовали и почти все презирали, напротив, после смерти занимает достойное место в мировой истории, и его именем начинают называть улицы, корабли, премии. Например, как Андрей Сахаров – это, безусловно, человек, на которого стоит равняться, (…) он очень высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма ".

Зная выдающийся талант некоторых из моих соотечественников и соотечественниц к обесцениванию и игнорированию того доброго, что мы имеем сегодня, по сравнению с тем, что мы могли бы или должны иметь, хочу еще раз подчеркнуть: большое сооружение нашей победы состоит из миллионов кирпичиков усилий и достижений храбрых сердец.

Об авторе: Андрей Павлишин – историк, переводчик, член Украинского ПЕНа, преподаватель Украинского католического университета, обозреватель Эспрессо.

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