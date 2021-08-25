"Сладкий сон Путина": большой Герб может стать первым шагом к федерализации Украины, - эксперт

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Очевидно, что символы, которые прописаны в 20 статье Конституции Украины о большом Гербе Украины, в частности это казак с мушкетом, который является символом Войска Запорожского Городового и Низового, и лев, являющийся символом Галицко-Волынского княжества должны быть изображены. Но главным вопросом является то, нужен Украине большой Государственный Герб? Меня удивляет, почему Зеленский, который был далек от идеологической и символической политики, меняет свое видение. Я считаю, что как только Зеленский поднял вопрос о большом Гербе, сразу стало понятно, что Украину готовят к федерализации. " - пояснил Ковалев.



Он добавил, что большой Герб всегда был и является признаком государства с федеративным устройством. По его словам, в Европе современные республики, которые имеют большой Герб, получили его во времена монархии или федерации.



"Федеральная Украина - это "сладкий" сон Владимира Путина. Я не верю в то, что Зеленский без каких-либо причин и мотивов решил принять большой государственный герб Украины. При премьерстве Ющенко поднимался вопрос большого герба, но он быстро от этой идеи отказался." - сказал Ковалев.



Эксперт напомнил, что также вопрос большого Герба поднимался во времена премьер-министра Юлии Тимошенко и главы Верховной Рады Андрея Парубия, которые тоже отказались от такой идеи.



Напомним, 24 августа Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины

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