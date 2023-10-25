Сладкий перец: 4 причины, почему следует употреблять этот овощ

Сладкий перец (лат. Capsicum annuum) родом из Южной Америки и Мексики, представитель семейства пасленовых, наряду с помидорами, картофелем и другими овощами.

Имеет гладкую кожу, сладкий и освежающий вкус. Этот перец, в отличие от чили или галапеньо, не содержит капсаицина, именно отвечающего за остроту. Болгарский перец может быть красного, желтого, зеленого или даже оранжевого или фиолетового цвета. Он используется в салатах, супах, жареных блюдах, смузи, соусах или как начинка для пирогов или бутербродов. Его действительно любят взрослые и дети, но что скрывает в себе этот интересный овощ?

Какие вещества содержатся в сладком перце

Болгарский перец является действительно полезным продуктом, богатым разнообразными полезными веществами. Его пищевая ценность – всего 35 калорий на 100 г продукта и состоит на 92% из воды. В нем содержится 21% дневной нормы витамина А, 169% - витамина С, 20% - витамина В6 и многое другое - данные из Nutrition Facts Search Tool.

Витамины. Сладкий перец, особенно красные и желтые виды, содержат значительное количество витамина С, который является сильным антиоксидантом. Они богаты витамином A, B6, К и фолиевой кислотой.

Содержит различные минералы, в основном – это Калий и Магний, необходимые для поддержания нормального функционирования сердца, мышц и нервной системы. Однако, в незначительном количестве присутствуют также Медь, Марганец, Цинк, Железо и Фосфор.

Активные вещества в болгарском перце, такие как каротиноиды, могут помочь в борьбе с воспалениями и болью.

Поэтому перец важно включать в разнообразные рационы питания, желательно есть его сырым, чтобы получить максимальную пользу для здоровья при минимальных калориях.

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Чем полезен перец

Поскольку сладкий перец имеет значительное количество витаминов и минералов, он может положительно вливать на разные системы организма, а также быть полезным в предупреждении некоторых заболеваний.

Снижает риск развития анемии

Анемия – это заболевание, при котором в организме снижено количество красных кровяных клеток или гемоглобина, содержащегося в этих клетках. Красные кровяные тельца (эритроциты) и гемоглобин отвечают за перенос кислорода в ткани организма. Снижение их количества в организме приводит к кислородному голоданию органов и тканей.

Витамин C улучшает всасывание железа из растительных источников пищи, таких как зерновые. То есть он помогает железу переходить в более доступную форму для организма. Это важно потому, что железо является важным минералом для производства красных кровяных клеток и гемоглобина, недостаток которых может вызвать анемию.

Болгарский перец является источником железа (хотя и не в больших количествах), что конкретно нужно для синтеза гемоглобина.

Фолиевая кислота (витамин В9) играет немаловажную роль в формировании и поддержании нормального уровня гемоглобина в организме. Она необходима для формирования новых эритроцитов в костном мозге.

Полезен для памяти и зрения

Сладкий перец содержит каротиноиды, в частности бета-каротин, оказывающий полезное влияние на зрительную и когнитивную функцию. Исследования показали, что антиоксиданты и каротиноиды могут помочь снизить риск развития заболеваний, связанных с ухудшением функций мозга, таких как деменция (болезнь Альцгеймера).

Положительное влияние на мозг человека оказывают и другие вещества, содержащиеся в перце – фенолы и флавоноиды.

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Противодействует заболеваниям

Болгарский перец может быть полезен для защиты организма от хронических заболеваний благодаря своему содержанию антиоксидантов и витаминов. В комплексе эти вещества могут помочь понижать воспалительные процессы и защищать клетки от окисления.

Антиоксиданты помогают бороться со стрессом и вредными свободными радикалами в организме, что приводит к развитию хронических заболеваний, включая проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет и рак. Витамин C, в частности, способствует улучшению иммунной системы, уменьшает риск простуд и других инфекций.

Как хранить перец зимой

Конечно перец можно употреблять в пищу сырым, или готовить разнообразные блюда – рагу, запеченный перец, омлеты, мясные блюда и многое другое. Но для того чтобы наслаждаться его вкусом как можно дольше, необходимо знать пути, как правильно хранить этот овощ.

Конечно, наиболее простым и эффективным методом является хранение на балконе или в погребе. Выберите прохладное место на балконе, где температура до 10°C, желательно около 7°C. Это важно, поскольку перец не выдерживает низких температур, но и не должен подвергаться перегреву. Разложите плоды перца в ящики или контейнеры с вентиляционными отверстиями для циркуляции воздуха. Это поможет избежать образования конденсата, который может повредить продукты. Очистите влажным полотенцем перцы и хорошо высушите. Упаковывайте плоды каждый в отдельный бумажный мешок или газету. Не забывайте регулярно проверять состояние перца, убирайте все плоды, имеющие признаки порчи или гнили.

Фото: Freepik

Некоторые советуют заворачивать перцы не в бумажные мешки, а в полиэтиленовые пакеты, в которых отверстия сделаны зубочисткой. Это поможет улучшить циркуляцию воздуха. Таким же образом можно хранить перцы в погребе.

Если у вас нет места на балконе, тогда вы можете заморозить перцы. Для этого очистите овощи от стебля и семян, хорошо промойте. Вы можете нарезать перец или оставить целыми кусочками. Переложите в контейнеры или ZIP-пакеты, которые пригодны для использования в морозильных камерах и замораживайте.

Конечно, не стоит забывать о еще одном методе хранения продуктов – консервации. Из перцев получаются вкуснейшие консервированные продукты. Есть бесчисленное количество рецептов, где вы точно подберете что-то себе по вкусу.