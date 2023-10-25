Сладкий перец: 4 причины, почему следует употреблять этот овощ
Сладкий перец, также известный как болгарский, стручковый или паприка, является популярным овощем, широко используемым во всем мире
Сладкий перец (лат. Capsicum annuum) родом из Южной Америки и Мексики, представитель семейства пасленовых, наряду с помидорами, картофелем и другими овощами.
Имеет гладкую кожу, сладкий и освежающий вкус. Этот перец, в отличие от чили или галапеньо, не содержит капсаицина, именно отвечающего за остроту. Болгарский перец может быть красного, желтого, зеленого или даже оранжевого или фиолетового цвета. Он используется в салатах, супах, жареных блюдах, смузи, соусах или как начинка для пирогов или бутербродов. Его действительно любят взрослые и дети, но что скрывает в себе этот интересный овощ?
Какие вещества содержатся в сладком перце
Болгарский перец является действительно полезным продуктом, богатым разнообразными полезными веществами. Его пищевая ценность – всего 35 калорий на 100 г продукта и состоит на 92% из воды. В нем содержится 21% дневной нормы витамина А, 169% - витамина С, 20% - витамина В6 и многое другое - данные из Nutrition Facts Search Tool.
- Витамины. Сладкий перец, особенно красные и желтые виды, содержат значительное количество витамина С, который является сильным антиоксидантом. Они богаты витамином A, B6, К и фолиевой кислотой.
- Содержит различные минералы, в основном – это Калий и Магний, необходимые для поддержания нормального функционирования сердца, мышц и нервной системы. Однако, в незначительном количестве присутствуют также Медь, Марганец, Цинк, Железо и Фосфор.
- Активные вещества в болгарском перце, такие как каротиноиды, могут помочь в борьбе с воспалениями и болью.
Поэтому перец важно включать в разнообразные рационы питания, желательно есть его сырым, чтобы получить максимальную пользу для здоровья при минимальных калориях.
Фото: Freepik
Чем полезен перец
Поскольку сладкий перец имеет значительное количество витаминов и минералов, он может положительно вливать на разные системы организма, а также быть полезным в предупреждении некоторых заболеваний.
Снижает риск развития анемии
Анемия – это заболевание, при котором в организме снижено количество красных кровяных клеток или гемоглобина, содержащегося в этих клетках. Красные кровяные тельца (эритроциты) и гемоглобин отвечают за перенос кислорода в ткани организма. Снижение их количества в организме приводит к кислородному голоданию органов и тканей.
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Витамин C улучшает всасывание железа из растительных источников пищи, таких как зерновые. То есть он помогает железу переходить в более доступную форму для организма. Это важно потому, что железо является важным минералом для производства красных кровяных клеток и гемоглобина, недостаток которых может вызвать анемию.
- Болгарский перец является источником железа (хотя и не в больших количествах), что конкретно нужно для синтеза гемоглобина.
- Фолиевая кислота (витамин В9) играет немаловажную роль в формировании и поддержании нормального уровня гемоглобина в организме. Она необходима для формирования новых эритроцитов в костном мозге.
Полезен для памяти и зрения
Сладкий перец содержит каротиноиды, в частности бета-каротин, оказывающий полезное влияние на зрительную и когнитивную функцию. Исследования показали, что антиоксиданты и каротиноиды могут помочь снизить риск развития заболеваний, связанных с ухудшением функций мозга, таких как деменция (болезнь Альцгеймера).
Положительное влияние на мозг человека оказывают и другие вещества, содержащиеся в перце – фенолы и флавоноиды.
Фото: Freepik
Противодействует заболеваниям
Болгарский перец может быть полезен для защиты организма от хронических заболеваний благодаря своему содержанию антиоксидантов и витаминов. В комплексе эти вещества могут помочь понижать воспалительные процессы и защищать клетки от окисления.
Антиоксиданты помогают бороться со стрессом и вредными свободными радикалами в организме, что приводит к развитию хронических заболеваний, включая проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет и рак. Витамин C, в частности, способствует улучшению иммунной системы, уменьшает риск простуд и других инфекций.
Как хранить перец зимой
Конечно перец можно употреблять в пищу сырым, или готовить разнообразные блюда – рагу, запеченный перец, омлеты, мясные блюда и многое другое. Но для того чтобы наслаждаться его вкусом как можно дольше, необходимо знать пути, как правильно хранить этот овощ.
Конечно, наиболее простым и эффективным методом является хранение на балконе или в погребе. Выберите прохладное место на балконе, где температура до 10°C, желательно около 7°C. Это важно, поскольку перец не выдерживает низких температур, но и не должен подвергаться перегреву. Разложите плоды перца в ящики или контейнеры с вентиляционными отверстиями для циркуляции воздуха. Это поможет избежать образования конденсата, который может повредить продукты. Очистите влажным полотенцем перцы и хорошо высушите. Упаковывайте плоды каждый в отдельный бумажный мешок или газету. Не забывайте регулярно проверять состояние перца, убирайте все плоды, имеющие признаки порчи или гнили.
Фото: Freepik
Некоторые советуют заворачивать перцы не в бумажные мешки, а в полиэтиленовые пакеты, в которых отверстия сделаны зубочисткой. Это поможет улучшить циркуляцию воздуха. Таким же образом можно хранить перцы в погребе.
Если у вас нет места на балконе, тогда вы можете заморозить перцы. Для этого очистите овощи от стебля и семян, хорошо промойте. Вы можете нарезать перец или оставить целыми кусочками. Переложите в контейнеры или ZIP-пакеты, которые пригодны для использования в морозильных камерах и замораживайте.
Конечно, не стоит забывать о еще одном методе хранения продуктов – консервации. Из перцев получаются вкуснейшие консервированные продукты. Есть бесчисленное количество рецептов, где вы точно подберете что-то себе по вкусу.
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